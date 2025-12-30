- Дата публикации
-
Из окон не будет дуть даже в метель: эти простые советы защитят от сквозняков и потери тепла
Чтобы с окон не дуло даже в сильный ветер, не требуются большие затраты или сложные работы. Достаточно проверить уплотнители, отрегулировать прижим, утеплить щели и правильно использовать шторы. Такие простые шаги помогут сохранить тепло, комфорт и уют в доме в течение всей зимы.
В холодное время года даже новые окна иногда начинают пропускать холодный воздух. Поэтому в комнатах становится прохладно, растут расходы на отопление, а комфорт исчезает. Чаще причина не в окнах, а в мелких недостатках, которые легко исправить собственноручно. Простых действий будет достаточно, чтобы полностью убрать сквозняки и сохранить тепло в своем доме.
Что нужно сделать, чтобы не дуло из окон и не выходило тепло
Проверьте уплотнители. Со временем резиновые уплотнители теряют упругость и перестают плотно прилегать. Даже небольшая щель пропускает холодный воздух. Уплотнители следует осмотреть и заменить, если они стали жесткими или потрескавшимися. Для ухода полезно протирать их глицерином или силиконовым средством.
Отрегулируйте прижим створок. В пластиковых окнах предусмотрена возможность сезонной регулировки. Зимой прижим створки должен быть более плотным. Если окно легко закрывается и без сопротивления, холод воздуха проходит внутрь. Небольшая регулировка фурнитуры значительно уменьшает теплопотери.
Утеплите подоконники и откосы. Часто холод идет не из рамы, а снизу или по бокам окна. Щели под подоконником и в откосах следует закрыть монтажной пеной или герметиком. Это поможет сохранить тепло и избавиться от холода у окна.
Используйте теплые шторы. Плотные шторы создают дополнительный барьер между прохладным стеклом и комнатой. Важно, чтобы они не перекрывали батареи, иначе тепло не сможет свободно распространяться. Вечером и ночью шторы заметно уменьшают потерю тепла.
Проверьте вентиляционные клапаны. Если в окнах есть вентиляционные отверстия, в сильные морозы их лучше закрывать. Это поможет избежать резкого охлаждения воздуха в комнате и появления сквозняков.