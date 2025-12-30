Из окон не будет дуть даже в метель: эти простые советы защитят от сквозняков и потери тепла

Что делать, чтобы не дуло с окон / © unsplash.com

В холодное время года даже новые окна иногда начинают пропускать холодный воздух. Поэтому в комнатах становится прохладно, растут расходы на отопление, а комфорт исчезает. Чаще причина не в окнах, а в мелких недостатках, которые легко исправить собственноручно. Простых действий будет достаточно, чтобы полностью убрать сквозняки и сохранить тепло в своем доме.

Проверьте уплотнители. Со временем резиновые уплотнители теряют упругость и перестают плотно прилегать. Даже небольшая щель пропускает холодный воздух. Уплотнители следует осмотреть и заменить, если они стали жесткими или потрескавшимися. Для ухода полезно протирать их глицерином или силиконовым средством.

Отрегулируйте прижим створок. В пластиковых окнах предусмотрена возможность сезонной регулировки. Зимой прижим створки должен быть более плотным. Если окно легко закрывается и без сопротивления, холод воздуха проходит внутрь. Небольшая регулировка фурнитуры значительно уменьшает теплопотери.

Утеплите подоконники и откосы. Часто холод идет не из рамы, а снизу или по бокам окна. Щели под подоконником и в откосах следует закрыть монтажной пеной или герметиком. Это поможет сохранить тепло и избавиться от холода у окна.

Используйте теплые шторы. Плотные шторы создают дополнительный барьер между прохладным стеклом и комнатой. Важно, чтобы они не перекрывали батареи, иначе тепло не сможет свободно распространяться. Вечером и ночью шторы заметно уменьшают потерю тепла.