Неприятный запах из стиральной машины: что делать / © pexels.com

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Причина часто кроется в самой технике: внутри скапливаются остатки порошка, кондиционера, грязь и влага, которые со временем становятся источником запаха.

Избавиться от него можно без сложных манипуляций. Достаточно почистить несколько мест, о которых часто забывают при обычном уходе за стиральной машиной, и изменить некоторые привычки после стирки.

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Почему из стиральной машины пахнет затхлостью

Во время стирки в машинке остаются частицы грязи, волос, ворса и моющих средств. Со временем они скапливаются на стенках барабана, под резиновым уплотнителем, в лотке для порошка и фильтре.

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Если после стирки дверцу сразу закрывают, внутри долго остается влага. В таких условиях могут размножаться бактерии и появляться плесень. Именно они часто становятся причиной неприятного запаха.

Проблема особенно знакома владельцам стиральных машин с фронтальной загрузкой. Из-за особенностей конструкции влага задерживается в резиновой манжете, а остатки моющих средств могут оседать на внутренних поверхностях.

Если машинка давно не проходила очистку, обычная стирка уже не поможет. Ее нужно почистить раздельно.

Как убрать неприятный запах из стиральной машины

Для начала извлеките из барабана белье и проверьте, нет ли видимых загрязнений. Затем можно переходить к очищению. Лучше всего начать с барабана, а затем уделить внимание резинке, лотку и фильтру.

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Очистите барабан

Если в стиральной машине есть специальная программа для очистки барабана, воспользуйтесь ею. Если такая функция отсутствует, запустите пустую машинку на цикле с высокой температурой, которую рекомендует производитель.

Перед запуском добавьте специальное средство для очистки стиральных машин, следуя инструкциям на упаковке. Он поможет удалить остатки моющих средств, налетов и загрязнений, которые могли накопиться внутри.

Такую очистку следует проводить регулярно, даже если у машинки нет неприятного запаха. Это поможет не допустить его появления.

Проверьте резинку у дверцы

Резиновый уплотнитель — одно из мест, где чаще всего накапливаются грязь и влага. Если оттянуть его, в складках можно найти волосы, ворсы, остатки порошка или даже черные пятна плесени.

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Протрите резинку влажной тканью. Если загрязнения остались в складках, используйте мягкую щетку или старую зубную щетку. Для очистки можно взять средство, подходящее для резиновых поверхностей стиральной машины.

После этого протрите уплотнитель чистой водой и протрите насухо. Не оставляйте в складках влагу, ведь именно там запах затхлости может появиться снова.

Вымойте лоток для порошка

В лотке для моющих средств часто появляется налет, в особенности если вы часто используете кондиционер для белья. Остатки средств смешиваются с водой, засыхают и со временем начинают неприятно пахнуть.

Извлеките лоток и промойте его теплой водой. Если налет не отмывается, можно его потереть губкой или щеткой. Не забудьте очистить место, куда вставляется лоток: там также могут оставаться грязь и плесень.

После мытья дайте деталям высохнуть. Если лоток часто остается влажным, лучше не закрывать его полностью после стирки.

Не забывайте о фильтре

Фильтр задерживает ворс, волосы, мелкие предметы и другие загрязнения. Если его давно не чистили, накопившаяся грязь может стать причиной неприятного запаха.

Обычно фильтр расположен внизу стиральной машины за небольшой крышкой. Перед очисткой выключите технику и подложите полотенце или небольшую емкость, чтобы собрать воду, которая может вытекать.

Извлеките фильтр, удалите все лишнее и промойте его под проточной водой. После этого установите обратно, убедившись, что он плотно закручен.

Если вы давно не проверяли фильтр, там может накопиться немало грязи. Потому лучше не откладывать эту процедуру.

Протрите дверцу и корпус

На дверце, панели управления и корпусе также оседают пыль и остатки моющих средств. Для очищения достаточно влажной мягкой ткани.

Особенно внимательно протрите внутреннюю часть дверцы и места, где могут оставаться капли воды. Не используйте слишком много влаги у кнопок и электронных элементов.

Как часто нужно чистить стиральную машину

Если вы пользуетесь стиральной машиной несколько раз в неделю, следует примерно раз в месяц запускать цикл очистки барабана и протирать резиновый уплотнитель.

Лоток для порошка желательно мыть регулярно, а фильтр проверять в соответствии с рекомендациями изготовителя. Если вы часто стираете при низких температурах или используете много кондиционера, чистить машинку придется чаще.

Не ждите, пока появится запах. Регулярная очистка занимает немного времени, а помогает избежать накопления грязи, которую потом сложнее удалить.

Что делать, чтобы стиральная машина не воняла

Несколько простых привычек помогут сохранить свежесть внутри машинки:

После стирки оставляйте дверцу открытой, чтобы барабан мог просохнуть. Не закрывайте лоток для порошка сразу после завершения цикла. Вынимайте белье сразу после стирки, не оставляйте его надолго во влажном барабане. Не добавляйте больше порошка или геля, чем рекомендует изготовитель. Регулярно чистите резиновый уплотнитель, лоток и фильтр. Время от времени запускайте цикл очистки или стирки при высокой температуре, если это разрешено инструкцией по технике.

Если вы уже почистили стиральную машину, а запах никуда не пропал, следует проверить сливной шланг и канализационное подключение. Иногда источник проблемы находится именно там, а не внутри барабана.

FAQ

Как убрать неприятный запах из стиральной машины в домашних условиях?

Начните с резинового уплотнителя, лотка для порошка и фильтра — там часто скапливаются грязь и остатки моющих средств. Затем запустите пустой цикл очистки со специальным средством для стиральных машин. После завершения оставьте дверцу открытой, чтобы барабан просох.

Почему стиральная машина пахнет затхлостью даже после стирки?

Причиной могут быть остатки порошка, кондиционера, грязи и влаги, которые накапливаются внутри техники. Если после стирки дверца остается закрытой, барабан не просыхает, а это способствует появлению плесени и неприятного запаха. Чтобы устранить проблему, необходимо очистить машину и регулярно проветривать ее после использования.

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