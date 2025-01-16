Из таких чашек опасно пить горячие напитки: организм вас не "поблагодарит" — эту посуду лучше выбросить

Многие не задумываются, важно ли из какой посуды мы пьем чай или кофе, хотя это на самом деле имеет значение. Какие чашки для этого не подходят?

Знали ли вы, что цвет и материал посуды, из которой вы пьете чай или кофе, могут влиять на ваше здоровье? Существуют рекомендации избегать красных и оранжевых чашек, поскольку глазурь может содержать свинец, что может быть вредным для организма. Для вашей безопасности лучше выбирать посуду из керамики или стекла.

Также следует соблюдать осторожность с пластиковыми и алюминиевыми емкостями, поскольку они могут выделять опасные вещества при нагревании. И хотя это может показаться странным, исследования показывают, что кофе в белой чашке кажется менее сладким, чем в голубой.

Поэтому, выбирая чашку для кофе или чая, важно обращать внимание не только на материал, но и на ее цвет.

Исследования показали, что керамическая посуда с рисунками может быть опасной, поскольку красители могут выделять вредные вещества при нагревании. В фаянсовой посуде содержатся токсичные компоненты, поэтому ее также лучше избегать, поскольку она увеличивает риск отравлений и болезней. Если вы еще не знали этого, обязательно учтите эти факторы при выборе сервиза во избежание вреда для здоровья в будущем.

Если вы склонны верить в народные приметы, то следует знать, что не рекомендуется пить из посуды, на которой есть трещины. Это не только портит его вид, но и по поверьям приносит в дом несчастье и бедность. Считается, что такие кружки имеют плохую энергетику, поэтому лучше избавиться от них, чтобы избежать возможных негативных последствий.

Читайте также: