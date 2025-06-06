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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
290
Время на прочтение
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Из-за этих ошибок кабачки гниют просто на кустах: как избежать проблемы

Кабачки растут на огороде каждого украинца. Эта культура неприхотлива в выращивании, быстро растет, хорошо плодоносит и редко болеет. Однако даже этот овощ может начать гнить просто на грядке, и вот почему.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Почему кабачки гниют просто на грядках

Почему кабачки гниют просто на грядках / © Фото из открытых источников

Рассказываем, какие ошибки огородников приводят к тому, что кабачки начинают гнить прямо на кустах, и как этого избежать. Об этом пишет ресурс news.hochu.ua.

Почему кабачки гниют просто на кустах: главные причины и как этого избежать

  • Остатки растений и влага создают идеальные условия для гнили. Отцветшие бутоны, старые листья или загнивающие части растения, затрагивающие землю, становятся очагами инфекций. В условиях высокой влажности эти части быстро загнивают и заражают соседние плоды. Стоит удалять засохшие листья и увядшие цветы, чтобы улучшить циркуляцию воздуха вокруг куста и уменьшить риск появления гнили.

  • Чрезмерный или неправильный полив. Кабачки любят влагу, особенно в период формирования плодов. Однако надо избегать застаивания воды у корней культуры, чтобы не было гнили и грибковых инфекций. Стоит поливать кабачки под корень рано утром или вечером, не заливая всю грядку. Можно замульчировать грядку, мульча сохраняет влагу, но не дает земле переувлажняться и препятствует контакту плодов с почвой.

  • Отсутствие подкормок. Кабачки не слишком привередливы к почве, но бедная истощенная земля плохо влияет на их иммунитет. В результате растение становится уязвимым к заболеваниям. Подкормка калийно-фосфорными удобрениями во время цветения и плодоношения способствует формированию здоровых плодов и повышает их устойчивость к гнили. Органические удобрения, такие как компост или перепревший навоз, также положительно влияют на развитие растения.

  • Недостаточное опыление. Кабачки формируют плоды только после опыления, но при неблагоприятной погоде или отсутствии насекомых может начаться гниение завязи. Для стимуляции опыления можно сажать рядом медоносные растения — фацелию, настурцию, календулу, которые будут привлекать пчел. Также можно вручную опылять цветы мягкой кисточкой.

  • Неудачное место посадки. Культура не любит тени и участков, где плохо циркулирует воздух. Это будет способствовать застою влаги и развитию грибков. Для кабачков лучше всего выбирать солнечные места с плодородной, хорошо дренированной почвой. Не стоит сажать культуру в низинах, чтобы не накапливать болезнетворные организмы.

  • Слишком плотная посадка. Загущение посадок приводит к тому, что листья и плоды касаются друг друга и не имеют доступа к свету и воздуху. Это создает идеальную среду для развития гнили. Придерживайтесь рекомендованных расстояний между растениями — 70-100 см, это будет способствовать полноценному развитию кустов.

  • Зараженные семена или почва. Инфекция может быть принесена еще во время посева. Следует использовать только качественные семена от проверенных производителей и не пренебрегать обработкой фунгицидом или марганцовкой перед высадкой. Также желательно проводить севооборот и не выращивать кабачки на одном месте два года подряд.

Итак, чтобы кабачки не гнили на кустах, важно обеспечить правильный полив, своевременную очистку растений от остатков, достаточную вентиляцию, а также регулярную подкормку. Следование этим простым рекомендациям не только защитит урожай, но и обеспечит обильное плодоношение.

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Дата публикации
Количество просмотров
290
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