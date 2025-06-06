Из-за этих ошибок кабачки гниют просто на кустах: как избежать проблемы

Почему кабачки гниют просто на грядках / © Фото из открытых источников

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Рассказываем, какие ошибки огородников приводят к тому, что кабачки начинают гнить прямо на кустах, и как этого избежать. Об этом пишет ресурс news.hochu.ua.

Почему кабачки гниют просто на кустах: главные причины и как этого избежать

Остатки растений и влага создают идеальные условия для гнили. Отцветшие бутоны, старые листья или загнивающие части растения, затрагивающие землю, становятся очагами инфекций. В условиях высокой влажности эти части быстро загнивают и заражают соседние плоды. Стоит удалять засохшие листья и увядшие цветы, чтобы улучшить циркуляцию воздуха вокруг куста и уменьшить риск появления гнили.

Чрезмерный или неправильный полив. Кабачки любят влагу, особенно в период формирования плодов. Однако надо избегать застаивания воды у корней культуры, чтобы не было гнили и грибковых инфекций. Стоит поливать кабачки под корень рано утром или вечером, не заливая всю грядку. Можно замульчировать грядку, мульча сохраняет влагу, но не дает земле переувлажняться и препятствует контакту плодов с почвой.

Отсутствие подкормок. Кабачки не слишком привередливы к почве, но бедная истощенная земля плохо влияет на их иммунитет. В результате растение становится уязвимым к заболеваниям. Подкормка калийно-фосфорными удобрениями во время цветения и плодоношения способствует формированию здоровых плодов и повышает их устойчивость к гнили. Органические удобрения, такие как компост или перепревший навоз, также положительно влияют на развитие растения.

Недостаточное опыление. Кабачки формируют плоды только после опыления, но при неблагоприятной погоде или отсутствии насекомых может начаться гниение завязи. Для стимуляции опыления можно сажать рядом медоносные растения — фацелию, настурцию, календулу, которые будут привлекать пчел. Также можно вручную опылять цветы мягкой кисточкой.

Неудачное место посадки. Культура не любит тени и участков, где плохо циркулирует воздух. Это будет способствовать застою влаги и развитию грибков. Для кабачков лучше всего выбирать солнечные места с плодородной, хорошо дренированной почвой. Не стоит сажать культуру в низинах, чтобы не накапливать болезнетворные организмы.

Слишком плотная посадка. Загущение посадок приводит к тому, что листья и плоды касаются друг друга и не имеют доступа к свету и воздуху. Это создает идеальную среду для развития гнили. Придерживайтесь рекомендованных расстояний между растениями — 70-100 см, это будет способствовать полноценному развитию кустов.

Зараженные семена или почва. Инфекция может быть принесена еще во время посева. Следует использовать только качественные семена от проверенных производителей и не пренебрегать обработкой фунгицидом или марганцовкой перед высадкой. Также желательно проводить севооборот и не выращивать кабачки на одном месте два года подряд.

Итак, чтобы кабачки не гнили на кустах, важно обеспечить правильный полив, своевременную очистку растений от остатков, достаточную вентиляцию, а также регулярную подкормку. Следование этим простым рекомендациям не только защитит урожай, но и обеспечит обильное плодоношение.