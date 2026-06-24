Из-за этих растений в саду станет значительно больше комаров: что не стоит сажать возле дома

Комары / © pixabay.com

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Многие садоводы пытаются защитить свои участки от комаров, убирая стоячую воду и высаживая растения с отпугивающим ароматом. В то же время некоторые популярные декоративные культуры могут непреднамеренно способствовать появлению этих насекомых. Специалисты по борьбе с вредителями объяснили, какие растения способны создавать благоприятные условия для комаров и почему это происходит.

Об этом сообщило издание martha stewart.

Эксперты отмечают, что проблема заключается не столько в самих растениях, сколько в условиях, которые они создают. Одни накапливают воду, другие создают влажные и затененные места, где комары могут прятаться или размножаться.

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Одним из таких растений является бромелия. По словам экспертов, её листья образуют своеобразную чашу, в которой скапливается вода. Именно в стоячей воде комары откладывают яйца, а потому даже небольшого количества влаги может хватить для развития личинок. Чтобы снизить риск, специалисты советуют следить за водой, которая скапливается внутри растения.

В список также вошёл английский плющ. Его густые заросли создают прохладные и затененные участки, которые привлекают комаров в жаркие часы. Кроме того, эксперты отмечают, что это растение активно разрастается и может вытеснять другие виды.

Еще одно популярное садовое растение — хоста. Ее ценят за декоративную листву и неприхотливость в уходе, однако именно крупные листовые пластины создают плотные затененные места, где могут прятаться комары. В то же время эксперты не призывают отказываться от выращивания хост. Они рекомендуют сочетать их с растениями, которые традиционно используются для отпугивания насекомых, в частности с мелиссой и бархатцами.

Неожиданно в список попал и бамбук. Специалисты объясняют, что он хорошо растет во влажной среде, а вода может задерживаться в его стеблях. Это создает дополнительные условия для появления комаров на участке.

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Канны также могут создавать благоприятные условия для насекомых. После дождей в чашевидных цветках может скапливаться вода, которая потенциально может использоваться комарами для размножения. Именно поэтому эксперты советуют периодически удалять влагу, остающуюся в цветках после осадков.

В список вошли и хищные растения, в частности непентес и венериная мухоловка. Несмотря на то, что они питаются некоторыми насекомыми, для их успешного выращивания необходим постоянно влажный субстрат. Такие условия нравятся и комарам, которые могут использовать их для размножения.

Еще одним растением, которое назвали специалисты, стало кудзу. Эта лиана быстро разрастается и образует обширные затененные участки. По словам экспертов, чем больше таких мест в саду, тем больше пространства у комаров для укрытия.

Напомним, ранее садоводам предложили необычный способ защитить растения от летней жары. Для этого понадобится продукт, который часто бывает на кухне.

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