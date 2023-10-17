Из-за этой частой ошибки ваш смартфон "тормозит": ни в коем случае не поступайте так

С течением времени пользователи начинают замечать, что телефон работает уже не так быстро, как в начале. Оказывается, большинство допускает одну и ту же ошибку.

Оказывается, со временем смартфон действительно начинает "тормозить" и работать гораздо медленнее. Например, не сразу реагировать на свайп или переходить слишком долго из одной папки в другую. Конечно, причин, почему телефон начинает "тормозить", немало. Но есть одна самая распространенная. И это установление большого количества лишних программ.

Напомним, что раньше мы рассказывали, как ускорить зарядку телефона, нажав всего лишь одну кнопку.

Многие владельцы смартфонов устанавливают на свое устройство разные приложения, которыми часто даже не пользуются или пользуются крайне редко. В таком подходе нет ничего хорошего, ведь в этом случае значительно уменьшается свободное место в памяти телефона.

Но и это не самое ужасное. Впоследствии все приложения начинают автоматически обновляться, что увеличивает нагрузку на мобильное устройство и значительно замедляет его работу.

Как ускорить телефон, чтобы не "тормозил"

Как ускорить телефон, чтобы не "тормозил" / Фото: pixabay.com

Если на вашем устройстве установлено много разных приложений и он начал "тормозить", следует удалить ненужные программы, которыми вы крайне редко или никогда не пользуетесь. Помните, что все приложения имеют кэш, дополнительные файлы, которые засоряют устройство. Лучше всего следить за тем, чтобы на телефоне всегда оставалось примерно 3-4 Гб свободной памяти.

Чтобы удалить приложение, можно перейти к "Параметрам" и выбрать "Программы". Выбрав нужное приложение, нажмите кнопку "Удалить". Также можно освободить место, если перенести фотографии, видео, важные документы из внутренней памяти на карту памяти или в облачное хранилище.