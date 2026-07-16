Из-за этой ошибки деревянный пол стареет гораздо быстрее: проверьте себя

Уборка / © pixabay.com

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Летом деревянный пол особенно быстро теряет свой привлекательный вид из-за пыли, солнечных лучей и сухого воздуха. Однако вернуть ему естественный блеск можно без дорогостоящих полиролей. Эксперт по домашнему уходу поделилась простым рецептом, который помогает освежить покрытие и сделать его более ухоженным.

Об этом пишет Mirror.

В жаркое время года окна часто остаются открытыми, из-за чего в дом попадает больше пыли, пыльцы и мелкого мусора. Эти частицы оседают на поверхности и постепенно оставляют микроцарапины, из-за чего древесина теряет блеск.

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Кроме того, постоянное воздействие солнечных лучей может сделать покрытие менее насыщенным и матовым.

Основательница блога At Home On The Prairie Элизабет рассказала, что регулярно использует для ухода за деревянным полом обычное оливковое масло.

По ее словам, оно немного увлажняет древесину, подчеркивает естественную текстуру и возвращает насыщенность цвета.

Еще одно преимущество состоит в том, что масло помогает снизить накопление статического электричества. Благодаря этому пыль оседает медленнее, а пол дольше остается чистым.

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Также средство делает менее заметными мелкие потертости и царапины.

Как приготовить домашнее средство

Для приготовления раствора понадобятся:

1 ст. л. оливкового масла;

4 ч. л. белого уксуса;

1 ч. л. кастильского мыла;

400 мл воды;

бутылка с распылителем.

Белый уксус помогает удалить жир, пыль и загрязнение, практически не оставляя разводов. Кастильское мыло эффективно очищает поверхность благодаря натуральным растительным компонентам.

Как правильно наносить средство

Перед мытьем необходимо тщательно пропылесосить или подмести пол, особенно в углах и труднодоступных местах. Это позволит избежать появления новых царапин во время уборки. После этого все компоненты следует хорошо смешать в бутылке с распылителем.

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Раствор рекомендуется наносить небольшими участками, только слегка увлажняя поверхность. Избыток жидкости может впитаться в древесину и со временем вызвать ее деформацию.

После нанесения пол следует отполировать сухой шваброй или мягкой тканью, выполняя круговые движения.

Напомним, потратив вечером всего 10 минут на уборку кухни, можно избежать утреннего хаоса. Основные действия: помыть посуду, протереть поверхности, убрать мелкие загрязнения и подготовить пространство на завтра. Это экономит время по сравнению с генеральной уборкой раз в неделю и уменьшает стресс. Важно привлекать семью и формировать привычку постепенно. Глубокая уборка (холодильник, духовка, пол) производится отдельно.

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