Из-за этой ошибки холодильник тратит больше электроэнергии: что нужно знать о регуляторе температуры

Холодильник / © Getty Images

Реклама

Многие владельцы холодильников неправильно пользуются регулятором температуры, считая, что цифры на механическом переключателе соответствуют градусам Цельсия. На самом деле, в большинстве моделей они обозначают интенсивность охлаждения, а не фактическую температуру внутри камеры. Поэтому продукты могут быстрее портиться или даже подмерзать.

Об этом сообщает Express со ссылкой на рекомендации экспертов.

Что означают цифры на регуляторе

У большинства холодильников с механическим управлением цифры на колесике показывают не температуру, а силу работы компрессора.

Реклама

Низшие значения (1-2) означают более слабое охлаждение. В этом режиме температура внутри холодильника выше, что может сократить срок хранения молочных продуктов, мяса и рыбы.

Более высокие значения (5-7) активируют максимальное охлаждение. Однако постоянное использование такого режима может привести к подмерзанию продуктов, образованию льда на задней стенке и увеличению потребления электроэнергии.

Специалисты отмечают, что оптимальная температура для хранения большинства продуктов составляет от +1 до +5 °C.

Как проверить, что означают цифры именно в вашем холодильнике

Некоторые современные модели отражают температуру в градусах, однако большинство бытовых холодильников до сих пор используют шкалу мощности охлаждения.

Эксперты советуют обратить внимание на работу компрессора. Если после поворота регулятора на большее значение двигатель начинает работать более активно, это означает, что вы увеличили интенсивность охлаждения. Если компрессор выключается, регулятор может показывать именно температуру.

Почему важно правильно разлагать продукты

Температура внутри холодильника неодинакова. Разница между отдельными полками может достигать нескольких градусов:

Реклама

верхние полки подходят для готовых блюд, йогуртов и десертов;

средние — для молочных продуктов и колбасных изделий;

нижняя полка, которая является самой холодной, лучше всего подходит для сырого мяса и рыбы;

овощи и фрукты следует хранить в специальных контейнерах с повышенной влажностью.

В то же время дверца холодильника считается самым теплым местом из-за постоянного открывания. Там рекомендуют содержать соусы, напитки, джемы и другие продукты, менее чувствительные к перепадам температуры, а не молоко или яйца.

Каких ошибок следует избегать

Эксперты советуют не переполнять холодильник, чтобы холодный воздух мог свободно циркулировать. Также не стоит ставить внутрь горячие блюда — сначала их нужно охладить до комнатной температуры.

Для контроля температуры рекомендуется использовать отдельный термометр для холодильника. Летом, когда температура в помещении значительно повышается, может потребоваться более сильный режим охлаждения.

Специалисты также советуют регулярно очищать полки, проверять уплотнители дверцы и своевременно размораживать холодильники без системы No Frost. Это поможет дольше сохранять продукты свежими и снизит потребление электроэнергии.

Реклама

Новости партнеров