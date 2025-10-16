Из-за этой ошибки молоко портится вдвое быстрее: где в холодильнике нужно хранить напиток

Молоко. / © unsplash.com

Где хранить молоко в холодильнике? Кажется, вопрос имеет простой ответ – в его дверце, ведь бутылка идеально туда помещается. Впрочем, эксперты с таким ответом не согласны.

Где же хранить молоко в холодильнике, читайте в материале RMF24.

Эксперты уверены, что дверца холодильника для хранения молока – это самый плохой возможный выбор. Ведь наиболее чувствительны к колебаниям температуры. Каждый раз, когда дверца холодильника открывается, теплый воздух из кухни попадает в эту часть прибора. В результате пища быстро нагревается и теряет свою свежесть.

Молоко особенно чувствительно к перепадам температуры. Даже если со сроком годности на упаковке все в порядке, но чрезмерно теплые условия могут привести к его более быстрой порче.

Где же следует хранить молоко

Внутренняя часть холодильника – это настоящая карта температурных зон. Нижние полки, чуть выше ящика для овощей, всегда самые холодные. Это идеальное место для сырого мяса и рыбы, молока и молочных продуктов.

Средняя полка – зона со стабильной, умеренно низкой температурой. На ней лучше хранить сыр, йогурт и молоко.

В дверях следует хранить продукты, менее чувствительные к колебаниям температуры. К примеру, соки, кетчуп или горчицу.

Как долго молоко остается свежим

Срок годности молока во многом зависит от условий хранения. Неоткрытое свежее молоко будет храниться в холодильнике от 7 до 10 суток, если температура не превышает 8°C. После открытия оно сохраняется максимум 3-5 дней.

Ультрапастеризованное молоко может храниться до нескольких месяцев вне холодильника. Впрочем, после открытия его следует хранить в холодильнике и употребить в течение недели.

Важно, что молоко, хранящееся на задней средней полке холодильника, где температура самая стабильная, будет оставаться свежим дольше. Оно может испортиться даже на несколько дней быстрее, если хранить его в дверце холодильника.

