Из-за этой ошибки продукты портятся быстрее: какую температуру выбрать для холодильника в жару

Холодильник / © pexels.com

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В жару холодильник работает с большей нагрузкой, но менять его настройки, как правило, не требуется. Специалисты рекомендуют поддерживать внутри температуру около 3 °C, чтобы продукты оставались безопасными даже в самые жаркие дни.

Об этом сообщило издание Southern Living.

Летом компрессор холодильника включается чаще, ведь из-за высокой температуры в помещении и постоянного открывания дверцы внутрь попадает тёплый воздух. Несмотря на это, для большинства современных моделей дополнительное понижение температуры не требуется. Если же прибор работает почти непрерывно, а продукты недостаточно холодные, это может свидетельствовать о необходимости технического обслуживания.

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Оптимальной температурой для холодильника считается около 3 °C, хотя её можно снизить до 2 °C. В то же время температура не должна превышать 4 °C, ведь при более высоких показателях бактерии начинают активно размножаться. Если же температура опускается примерно до 1 °C, некоторые продукты могут начать подмерзать.

В современных холодильниках проверить температуру несложно благодаря цифровому дисплею. Если же модель оснащена механическим регулятором с делениями, специалисты советуют использовать обычный термометр. Лучше всего разместить два термометра — на верхней и нижней полках — и проверить показатели через сутки после изменения настроек. В большинстве моделей чем выше число на регуляторе, тем сильнее охлаждение.

Чтобы холодильнику было легче поддерживать нужную температуру летом, рекомендуется не держать дверцу открытой дольше, чем нужно, не перекрывать продуктами вентиляционные отверстия, а горячие блюда ставить в холодильник только после охлаждения до комнатной температуры. Если холодильник заполнен не полностью, можно поставить внутрь бутылки или кувшины с водой — это поможет лучше сохранять холод.

Также следует регулярно очищать конденсатор от пыли и проверять состояние уплотнителей на дверцах. Во время отключения электроэнергии рекомендуется открывать дверцы холодильника как можно реже, чтобы холод сохранялся дольше.

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Специалисты также напоминают, что для морозильной камеры оптимальной является температура –18 °C — при таких условиях продукты можно безопасно хранить в течение длительного времени. Температура около 10 °C для холодильного отделения является слишком высокой, поскольку при таких показателях продукты начинают быстро портиться.

Напомним, пока одни спасаются с помощью кондиционеров, испанцы полагаются на проверенный способ, не требующий электроэнергии. Он особенно актуален во время сильной летней жары.

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