Из-за этой популярной прически могут выпадать волосы: трихолог объяснила

Прическа / © Credits

Реклама

Популярный модный аксессуар — шпилька-коготь (крабик) — может быть причиной выпадения волос и даже алопеции у женщин. Ведущая трихолог Рейчел Валентайн заявила, что частое использование этих зажимов приводит к тому, что женщины жалуются на отступление линии волос и появление обнаженных участков.

Об этом пишет Daily Mail.

В TikTok госпожа Валентайн сообщила, что недавно наблюдала клиенток с похожими повреждениями волос вокруг макушки, которые были вызваны ежедневным ношением зажима в одном и том же месте.

Реклама

«Эпидемия причесок-клеток — причина, почему вы видите ломкость волос вокруг макушки. В этом же участке чувствуется сильное напряжение, что приводит к повторному напряжению и ломкости», — пояснила она.

Тракционная алопеция: когда фолликулы сдаются

Повторение одной и той же тугой прически, особенно с использованием заколок, размещенных в одном месте, создает постоянное натяжение. Со временем это может вызвать состояние, известное как тракционная (напряженная) алопеция.

Тракционная алопеция возникает, когда волосяные фолликулы — крохотные поры, из которых растут волосы — воспаляются и повреждаются из-за чрезмерного натяжения. В некоторых случаях ведет к постоянному облысению. Это также может вызвать тяжелое наращивание волос и тугие косы.

Главный совет: меняйте прически каждый день

Чтобы избежать повреждений, Валентайн советует не отказываться от аксессуаров, но «ежедневно вращать их вокруг головы» и дежурить:

Реклама

Изменяйте местоположение. Носите зажим высоко, низко или не по центру. Чередуйте аксессуары. Один день используйте зажим-коготь, на следующий — шелковую или нецепкую резинку. Давайте отдых. Чередуйте завязанные волосы с распущенными.

«Любая повторяющаяся прическа приведет к ломкости, потому что именно напряжение в одном и том же участке наносит вред», — отмечает трихолог.

Что делать, если вы заметили ранние признаки

Если прическа вызывает дергание или головную боль, это предупреждение о необходимости ее немедленного изменения. Британская ассоциация дерматологов утверждает: если прекратить натяжение на ранней стадии, у фолликулов есть шанс зажить и восстановиться. Ранняя тракционная алопеция чаще всего проявляется в виде истончения или выпадения волос вокруг макушки и линии роста волос.

Если же алопеция зашла слишком далеко, единственным эффективным средством остается пересадка волос. Хотя эту процедуру проводят не более 15% женщин, уровень успеваемости высок (85-95%). Другие причины выпадения волос включают гормональные изменения (менопауза, беременность), дефицит витаминов и генетику.

Напомним, многие замечают, что после обычной мытья головы волосы, вопреки ожиданиям, могут выглядеть тусклым, становятся ломкими и терять естественный блеск.

Реклама

Длинные волосы — красота, требующая жертв, особенно времени. Регулярная мойка, сушка и тщательная укладка поглощают ценные часы. Неудивительно, что мысль о том, чтобы ограничить мытье головы всего раз в неделю, выглядит как абсолютный выход или настоящее спасение от рутины.