Из-за ошибки ИИ полиция задержала невиновного мужчину: чем все закончилось

Алви Чоудхури подает в суд на полицию из-за сбоя в работе искусственного интеллекта / © соцмережі

В Великобритании 26-летний инженер-программист Алви Чоудхури стал жертвой ошибочной идентификации системой распознавания лиц на базе искусственного интеллекта (ИИ). Полиция долины Темзы арестовала мужчину по подозрению в краже ювелирных изделий на сумму 3000 фунтов стерлингов, которую он не совершал.

Об этом пишет Metro.

Чоудхури задержали 7 января у него дома в Саутгемптоне. Система сопоставила его фотографию с полицейской базы (произведенную во время другого ошибочного ареста пятилетней давности) с записью камеры видеонаблюдения с места преступления в Милтон-Кинз. По словам пострадавшего, абсурдность ситуации стала очевидна сразу во время допроса:

«Офицерша призналась мне, что еще до начала интервью она поняла, что я не тот подозреваемый. Она увидела мои фото с места задержания и видеозапись с камер — и сразу поняла», — рассказал Чоудхури.

Потерпевший считает инцидент проявлением расовой дискриминации и подал в суд на полицию. Он критически отозвался о работе алгоритмов и офицеров, проводивших проверку.

«Это еще больше беспокоит, потому что это, вероятно, расовая дискриминация. Вы, видимо, просто увидели двух смуглых людей, хотя у них совершенно разные черты лица, и сказали: „Да, они похожи. Давайте их арестуем“», — отметил мужчина.

Чоудхури также отметил техническое несовершенство системы, которую используют правоохранители.

«Ни одна технологическая компания никогда не запустила бы в производство систему с коэффициентом отказов один к 25. Это ужасно. Она полна багов (ред. ошибок)», — заверил мужчина.

В Полиции долины Темзы извинились за нанесенный ущерб. Также заявили, что арест не был незаконным, поскольку основывался на «собственной визуальной оценке следователей».

Статистика Министерства внутренних дел подтверждает системную проблему: разработка демонстрирует значительный разрыв в точности идентификации. Для людей с темным цветом кожи доля ложных совпадений достигает 5,5%, тогда как для людей с белым цветом кожи этот показатель составляет всего 0,04%. Учитывая столь неравные условия работы алгоритмов, правозащитники требуют от правительства Британии немедленного законодательного регулирования ИИ в полицейской деятельности.

Напомним, ошибка ИИ стоила женщине свободы и имущества. Американка полгода провела в тюрьме из-за сбоя системы.