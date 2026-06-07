Из-за такого соседства помидоры начинают болеть: какой овощ ни в коем случае не следует сажать рядом

Помидоры. / © ТСН

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Многие огородники высаживают помидоры и огурцы рядом, считая их идеальными соседями на грядке. Обе культуры теплолюбивы, нуждаются в плодородной почве и активно растут на протяжении лета. Однако такое соседство может обернуться неприятными последствиями — от частых болезней до заметного уменьшения урожая.

Почему эти популярные овощи лучше выращивать подальше друг от друга, сообщает ресурс Zielona w INTERIA.PL.

На первый взгляд помидоры и огурцы кажутся идеальными для совместного выращивания. Эти овощи хорошо растут при высоких температурах, нуждаются в плодородной почве и обычно на участок примерно в одинаковое время. Однако проблемы возникают позже, потому что каждая культура требует совершенно разных требований к влаге, уходу и удобрению. Общая грядка часто заставляет идти на компромисс, ослабляя оба растения и увеличивая риск заболеваний.

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Почему не стоит сажать культуры вместе

Потребности во влажности и вентиляции

Помидоры хорошо растут в местах, где воздух свободно циркулирует, а листья быстро сохнут после полива или дождя. В то же время огурцы любят более влажные места, потому что сухая почва быстро влияет на рост и качество плодов. Когда оба вида растут рядом, трудно поддерживать идеальные условия для любого из них.

Риск грибковых заболеваний

Если помидоры и огурцы посадить рядом, они могут образовать плотную стену из листьев, удерживающую влагу и ограничивающую поток воздуха. Болезни развиваются легче в таких условиях.

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Помидоры особенно подвержены фитофторозу и серой гнили. Огурцы также страдают от чрезмерной скученности, поскольку мучнистая роса чаще появляется при высокой влажности.

Конкуренция за свет и питательные вещества

Помидоры произрастают высокими и могут значительно затенять соседние растения. Огурцы, напротив, занимают значительную часть грядки, ограничивая поток воздуха до нижних частей помидоров.

Оба вида имеют высокие потребности в питательных веществах, но им нужны разные соотношения в разные фазы роста и созревания. Огурцы особенно сильно поглощают азот, тогда как помидоры нуждаются в более высоких дозах калия, фосфора и кальция в начале сезона).

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Быстрее распространение вредителей

В густо засаженном огороде тля, паутинный клещ и трипсы могут быстро распространяться между растениями. Помидоры и огурцы, ослабленные неблагоприятными условиями, хуже выдерживают приступы насекомых.

Огородники подчеркивают, что севооборот также важен. Многие люди ежегодно сажают помидоры и огурцы на том же участке, но со временем это начинает работать против растений. Споры грибковых заболеваний и разные виды корневой гнили могут оставаться в почве.

Выращивание помидоров и огурцов вместе возможно, но эти два вида следует четко разделять. Лучше всего не сажать их в одном ряду или непосредственно рядом.

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Помидоры следует размещать на солнечной и проветриваемой части огорода с расстоянием примерно 50-70 см между растениями и до метра между рядами. Огурцы лучше растут в месте, защищенном от сильных ветров и поддерживающем стабильную влажность почвы. Поэтому лучше, если их грядка расположена на расстоянии не менее 1,5 метра от помидоров.

Напомним, мы писали о том, чем подкормить огурцы, если плоды начали увядать, а листья желтеют.

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