Из-за тренда в TikTok Церковь саентологии сняла дверные ручки со своих зданий: что известно (видео)
Вирусный тренд «саентологический спидран» вышел из-под контроля: Церковь саентологии заявляет о погромах, хаосе и даже гибели персонала.
В Калифорнии Церковь саентологии усилила охрану и обратилась в полицию из-за нового тренда TikTok — «саентологического забега». Подростки и блогеры пытаются незаметно пробраться в здания организации и пробежать как можно дальше, пока их не поймает охрана.
Об этом сообщает Unilad.
Масштабы инцидентов и реакция организации
Из-за постоянных набегов блогеров саентологи в Калифорнии сняли ручки с входной двери и закрыли вход для посторонних. Организация, которую поддерживают Том Круз и Элизабет Мосс, возмущена тем, что их помещения превратили в площадку для опасных видео и вирусных трюков.
«На протяжении последних недель отдельные лица неоднократно проникали на церковные территории на Голливудском бульваре, нарушали работу религиозных и общественных учреждений, повреждали церковное имущество и подвергали опасности персонал, прихожан и посетителей. В хаосе сотрудники погибли, и Церковь рассматривает все доступные средства защиты своих сотрудников, посетителей и имущества», — отметили в церкви.
Последнее нападение в Лос-Анджелесе
Самый массовый инцидент произошел в прошлую субботу, 25 апреля. Группа людей в масках, среди которых были лица в костюмах Иисуса и Ежа Соника, прорвала охрану выставки «Жизнь Л. Рона Хаббарда» и соседнего информационного центра в Лос-Анджелесе.
На распространившихся в Сети видео видно, как участники бегают по лестнице, пока охранники пытаются их остановить, предупреждая о вызове полиции.
Полиция Лос-Анджелеса уже начала расследование. Двух участников группы разыскивают по подозрению в вандализме и избиении, совершенном на почве ненависти.
Позиция основателя тренда
Блогер Свайли, которого считают автором идеи «спидранов», отрицает свою вину.
«Я не оправдываю то, что сделал, хотя я не нарушил никаких законов. Я только осмотрел здание. Меня никогда не просили не возвращаться в помещение. Я ни разу ни в одном видео, комментариях или где бы то ни было не пропагандировал идею пробежать там или побить свой рекорд», — отметил он.
Несмотря на заявления блогера, видео с подобными забегами продолжают набирать миллионы просмотров, стимулируя новые попытки проникновения в учреждения организации.
