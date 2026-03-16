Избавиться от сорняков легко: проверенный способ, который используют только опытные дачники

Борьба с сорняками всегда отнимает немало сил. Кажется, как только пропололи грядки, а незваные гости появляются уже через несколько дней. Однако, оказывается, существует простой способ избавиться от них надолго без использования химии.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Как избавиться от сорняков

Как избавиться от сорняков / © pexels.com

Попробуйте приготовить простой домашний раствор, для которого нужно всего несколько ингредиентов.

  • 10 литров (ведро) воды;

  • 1 ст. ложка крахмала;

  • 1 ст. ложка пищевой соды;

  • 1 ст. ложка соли;

  • 1 ст. ложка острого молотого перца.

Как приготовить:

  1. Сначала нужно растворить в воде крахмал, хорошо перемешав, чтобы не осталось комочков.

  2. Теперь добавьте соду и снова перемешайте.

  3. Всыпьте соль, подождите, чтобы она полностью растворилась в воде.

  4. Добавьте молотый перец, перемешайте.

Раствор нужно настаивать в течение одного часа. А перед использованием ее советуют процедить через марлю или ткань. Этот шаг особенно важен, если вы собираетесь разбрызгивать жидкость с помощью пульверизатора.

Траву нужно возделывать в солнечную теплую погоду. После обработки сорняки быстро сохнут и постепенно исчезают.

Этот способ стал популярен из-за того, что все ингредиенты доступны каждому, не нужно покупать химические средства, раствор легко готовится, а также более мягко действует на почву.

