Избавиться от сорняков легко: проверенный способ, который используют только опытные дачники
Борьба с сорняками всегда отнимает немало сил. Кажется, как только пропололи грядки, а незваные гости появляются уже через несколько дней. Однако, оказывается, существует простой способ избавиться от них надолго без использования химии.
Попробуйте приготовить простой домашний раствор, для которого нужно всего несколько ингредиентов.
10 литров (ведро) воды;
1 ст. ложка крахмала;
1 ст. ложка пищевой соды;
1 ст. ложка соли;
1 ст. ложка острого молотого перца.
Как приготовить:
Сначала нужно растворить в воде крахмал, хорошо перемешав, чтобы не осталось комочков.
Теперь добавьте соду и снова перемешайте.
Всыпьте соль, подождите, чтобы она полностью растворилась в воде.
Добавьте молотый перец, перемешайте.
Раствор нужно настаивать в течение одного часа. А перед использованием ее советуют процедить через марлю или ткань. Этот шаг особенно важен, если вы собираетесь разбрызгивать жидкость с помощью пульверизатора.
Траву нужно возделывать в солнечную теплую погоду. После обработки сорняки быстро сохнут и постепенно исчезают.
Этот способ стал популярен из-за того, что все ингредиенты доступны каждому, не нужно покупать химические средства, раствор легко готовится, а также более мягко действует на почву.