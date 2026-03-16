Избавиться от сорняков легко: проверенный способ, который используют только опытные дачники

Как избавиться от сорняков

Попробуйте приготовить простой домашний раствор, для которого нужно всего несколько ингредиентов.

10 литров (ведро) воды;

1 ст. ложка крахмала;

1 ст. ложка пищевой соды;

1 ст. ложка соли;

1 ст. ложка острого молотого перца.

Как приготовить:

Сначала нужно растворить в воде крахмал, хорошо перемешав, чтобы не осталось комочков. Теперь добавьте соду и снова перемешайте. Всыпьте соль, подождите, чтобы она полностью растворилась в воде. Добавьте молотый перец, перемешайте.

Раствор нужно настаивать в течение одного часа. А перед использованием ее советуют процедить через марлю или ткань. Этот шаг особенно важен, если вы собираетесь разбрызгивать жидкость с помощью пульверизатора.

Траву нужно возделывать в солнечную теплую погоду. После обработки сорняки быстро сохнут и постепенно исчезают.

Этот способ стал популярен из-за того, что все ингредиенты доступны каждому, не нужно покупать химические средства, раствор легко готовится, а также более мягко действует на почву.