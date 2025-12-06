ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
330
Время на прочтение
1 мин

Избавиться от запаха с раковины за 2 минуты — простой способ без соды и уксуса

Многие хозяйки уверены, что очистить кухонную раковину без помощи сантехника невозможно. На самом деле все гораздо проще — и с этой задачей по силам справиться каждому.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Как убрать запах из раковины

Как убрать запах из раковины / © pexels.com

Неприятный запах из раковины появляется не только из-за засорения сифона, но и из-за застоя воды и жировых отложений в сливной трубе. Обычно советуют использовать соду или уксус, но опытные хозяйки знают, что такие методы могут привести к новым проблемам. Намного более эффективный и безопасный способ предлагают эксперты.

Речь идет о сухой горчице. Профессиональные сантехники иногда используют ее как натуральный дезинфектор и поглотитель запахов. Она растворяет жирный налет и удаляет бактерии, вызывающие неприятный аромат. Метод быстрый, простой и не нуждающийся в дополнительных средствах — результат достигается всего за 1–2 минуты.

Что нужно сделать: насыпьте в сливную трубу 1 столовую ложку сухой горчицы и залейте стаканом горячей воды. Дайте смеси подействовать 1–2 минуты, после чего промойте раковину теплой водой. Никаких других средств не требуется. Горчица образует мягкую пену, нейтрализующую запах и очищающую трубу от жира.

Кроме того, сухая горчица уничтожает патогенные микроорганизмы и накапливающиеся в ливне бактерии. Неприятный аромат исчезает почти мгновенно, а для профилактики достаточно повторять процедуру раз в месяц. Простой метод, но результат обязательно порадует каждую хозяйку.

Дата публикации
Количество просмотров
330
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie