Как убрать запах из раковины / © pexels.com

Реклама

Неприятный запах из раковины появляется не только из-за засорения сифона, но и из-за застоя воды и жировых отложений в сливной трубе. Обычно советуют использовать соду или уксус, но опытные хозяйки знают, что такие методы могут привести к новым проблемам. Намного более эффективный и безопасный способ предлагают эксперты.

Речь идет о сухой горчице. Профессиональные сантехники иногда используют ее как натуральный дезинфектор и поглотитель запахов. Она растворяет жирный налет и удаляет бактерии, вызывающие неприятный аромат. Метод быстрый, простой и не нуждающийся в дополнительных средствах — результат достигается всего за 1–2 минуты.

Что нужно сделать: насыпьте в сливную трубу 1 столовую ложку сухой горчицы и залейте стаканом горячей воды. Дайте смеси подействовать 1–2 минуты, после чего промойте раковину теплой водой. Никаких других средств не требуется. Горчица образует мягкую пену, нейтрализующую запах и очищающую трубу от жира.

Реклама

Кроме того, сухая горчица уничтожает патогенные микроорганизмы и накапливающиеся в ливне бактерии. Неприятный аромат исчезает почти мгновенно, а для профилактики достаточно повторять процедуру раз в месяц. Простой метод, но результат обязательно порадует каждую хозяйку.