Избавьтесь от пауков без химии: простое копеечное средство, которое есть в каждом доме

Паутина.

Крыльцо, балкон или уголки в комнатах – идеальное место для пауков. Если вы не их поклонник, то существует один действенный и очень дешевый способ, чтобы их избавиться. Поможет при этом натуральное домашнее средство – уксусный спрей.

Как уксус действует на пауков и как в домашних условиях сделать средство. RMF24.

Пауки обладают чрезвычайно чувствительными органами чувств. Интенсивный, резкий запах уксуса эффективно отпугивает их. Поэтому они чувствуют себя некомфортно в местах, обработанных этим раствором – кислотность уксуса нарушает их ориентацию, а прямой контакт может привести к обезвоживанию и смерти.

Такое домашнее средство – эффективная и нетоксичная альтернатива химическим инсектицидам, которые могут быть вредными для людей, домашних животных и растений.

Как уксус действует на пауков

Как сделать спрей от пауков

Приготовить уксусный спрей очень просто. Вам нужны следующие ингредиенты:

дистиллированный белый уксус,

вода,

бутылка с распылителем.

Налейте в бутылку смесь уксуса и воды в соотношении 1:1. Осторожно перемешайте, затем опрыскивайте места, где появляются пауки. В частности, вокруг входов в дом – двери, окна и щели.

Регулярное использование предотвращает оседание пауков и строительство новой паутины.

Прочный раствор уксуса может повредить определенные материалы – ткани или отделку мебели. Всегда используйте разведенный спрей и избегайте прямого контакта с чувствительными поверхностями. Также помните, что уксус быстро улетучивается, поэтому для поддержания репеллентного эффекта необходимо ежедневное применение, особенно в теплую погоду.

Напомним, мы писали о том, как избавиться от пауков. Осенью и зимой проблема становится особенно актуальной, ведь пауки ищут теплое, сухое и безопасное место для жизни.