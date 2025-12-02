- Дата публикации
Избавьтесь от влажности в погребе навсегда: дешевый и простой способ
Сырость в погребе — частая и серьезная проблема. Высокая влажность провоцирует загнивание овощных запасов и появление плесени.
Не в каждом помещении можно установить современную вентиляцию, но выход есть. Простым и эффективным способом борьбы с влагой поделились дачники.
Самый простой помощник в этом — обычная известь, которую легко найти в строительных магазинах по минимальной цене.
Достаточно открыть пачку и оставить ее в погребе или пересыпать в любую емкость. И все — воздух скоро станет более сухим.
Известь поглощает избыточную влагу, осушая воздух, а еще действует как природный дезинфектор, который помогает дольше хранить овощи свежими и предотвращает развитие грибка.