Избавьтесь от влажности в погребе навсегда: дешевый и простой способ

Как избавиться от сырости в лесу / © unsplash.com

Не в каждом помещении можно установить современную вентиляцию, но выход есть. Простым и эффективным способом борьбы с влагой поделились дачники.

Самый простой помощник в этом — обычная известь, которую легко найти в строительных магазинах по минимальной цене.

Достаточно открыть пачку и оставить ее в погребе или пересыпать в любую емкость. И все — воздух скоро станет более сухим.

Известь поглощает избыточную влагу, осушая воздух, а еще действует как природный дезинфектор, который помогает дольше хранить овощи свежими и предотвращает развитие грибка.