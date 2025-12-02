ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
327
Время на прочтение
1 мин

Избавьтесь от влажности в погребе навсегда: дешевый и простой способ

Сырость в погребе — частая и серьезная проблема. Высокая влажность провоцирует загнивание овощных запасов и появление плесени.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Как избавиться от сырости в погребе

Как избавиться от сырости в лесу / © unsplash.com

Не в каждом помещении можно установить современную вентиляцию, но выход есть. Простым и эффективным способом борьбы с влагой поделились дачники.

Самый простой помощник в этом — обычная известь, которую легко найти в строительных магазинах по минимальной цене.

Достаточно открыть пачку и оставить ее в погребе или пересыпать в любую емкость. И все — воздух скоро станет более сухим.

Известь поглощает избыточную влагу, осушая воздух, а еще действует как природный дезинфектор, который помогает дольше хранить овощи свежими и предотвращает развитие грибка.

Дата публикации
Количество просмотров
327
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie