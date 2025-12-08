- Дата публикации
Избавьтесь от всех тараканов за одну ночь: простой трюк с вкусным фруктом, который работает
В последние годы тараканы все чаще появляются в квартирах, и избавиться от них бывает настоящей проблемой. Особенно неприятно, когда вредители заселяют новое жилье.
Рассказываем, как быстро и эффективно избавиться от этих назойливых насекомых, используя проверенный старый советский метод, которым хозяйки пользовались еще в 90-е, когда от тараканов не было спасения.
В первую очередь варим густую манную кашу и полностью ее охлаждаем.
Затем берем 2–3 ложки каши и разминаем ее с половинкой спелого банана. Добавляем чайную ложку борной кислоты, тщательно перемешиваем и формируем небольшие шарики.
Ароматные ядовитые приманки раскладываем в местах, где тараканы появляются чаще всего.
Они не смогут пройти мимо этого "лакомства" и быстро отравятся. Если в доме есть дети или домашние животные, будьте осторожны и размещайте приманки вне их доступа.