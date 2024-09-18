Изучаем украинские диалекты: что значит гуцульское слово "сподні" — вы бы не догадались

В Украине одним из самых больших диалектов считается именно гуцульский. Некоторые языковеды предполагают, что он еще и один из самых сложных. Многие слова и выражения на гуцульском диалекте совсем не похожи на литературные украинские эквиваленты.

Часто гуцульские слова вызывают недоумение у тех людей, которые или не слышали этот диалект раньше, или слышали его очень редко. Основное его отличие от литературного украинского языка в специфическом произношении как согласных, так и гласных.

Например, на Гуцульщине буква "и" часто произносится приближенно к "е", поэтому в произношении слово "ми" превращается в "ме". А вот буква "о" может переходить в "у", поэтому мы слышим не "гора", а "гура". Но дело даже не в произношении. Среди гуцулов существуют подлинные слова, которые жителям других регионов Украины могут показаться непонятными. И одна из них — сподні. Что это такое?

Слово "сподні" означает "штаны", преимущественно мужские. Распространено оно только в западных областях Украины. Ударение следует ставить на первый слог "спОдні". Важно не путать со словом "сподень", что означает часть гончарного круга.

Историки считают, что слово "сподні" пришло к нам из польского языка. Там штаны называют "spodnie", а шорты — "krótkie spodenki".

А вот и несколько примеров употребления "сподні" в украинском языке:

Новий фрак виглядав, ніби його псови з горла добули. А сподень, камізельки і фракової сорочки не було. (Богдан Лепкий)

Артилеристи носили корсиканські капелюхи, мундири й білі сподні з червоними лампасами. (Іван Крип’якевич)

В Галичині штани називають сподні, а в гуцулів вони звуться ногавицями. (Олекса Воропай)

Читайте также: