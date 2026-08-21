Известковый налет исчезнет без длительного трения: простое средство поможет очистить унитаз

Как удалить известковый налет в унитазе / © pexels.com

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Известковый налет в унитазе может появляться даже при регулярной уборке, а со временем отложения становится всё труднее очистить обычной щёткой. Справиться с загрязнением можно без уксуса и пищевой соды — для этого предлагают использовать обычную таблетку для посудомоечной машины.

Об этом сообщило издание Onet.

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Средство, которое обычно используют на кухне, может пригодиться и при уборке ванной комнаты. Благодаря моющим компонентам в составе таблетки помогают размягчить стойкие загрязнения и известковые отложения.

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Как удалить налет в унитазе

Способ довольно прост: таблетку для посудомоечной машины нужно положить в унитаз и залить примерно тремя литрами горячей воды. После этого раствор следует оставить на несколько часов, чтобы он подействовал на загрязнения.

Через несколько часов достаточно почистить унитаз щёткой и спустить воду. Такой способ позволяет обойтись без длительного оттирания поверхности и использования нескольких различных чистящих средств.

При необходимости процедуру можно повторять примерно раз в две недели или как только на поверхности вновь появятся следы известкового налета. Если удалять отложения регулярно, они не успеют образовать плотный слой, который сложнее очистить.

В то же время таблетку для посудомоечной машины нельзя смешивать с отбеливателем или другой бытовой химией. Смешивание различных моющих средств может быть опасным, поэтому при такой мойке следует использовать только одно средство.

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Напомним, что привычка убирать всё пылесосом может привести к выходу техники из строя. Эксперт назвала пять вещей, для которых лучше выбрать другой способ очистки.

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