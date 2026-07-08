Известный биохакер Брайан Джонсон признался, что имеет неизлечимую болезнь и пообещал найти лечение

Брайан Джонсон / © instagram.com/bryanjohnson_

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Американский предприниматель и биохакер Брайан Джонсон, известный своими многомиллионными экспериментами по продлению жизни, сообщил, что у него диагностировали аутоиммунный гастрит — хроническое заболевание, которое может приводить к серьезным осложнениям.

Об этом Джонсон написал в социальной сети X.

48-летний бизнесмен, ставший известным благодаря проекту Blueprint и масштабным инвестициям в собственное здоровье, сообщил, что намерен искать новые способы лечения заболевания и публично делиться результатами.

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«Плохая новость №1: мой желудок „поедает“ сам себя. Плохая новость №2: 2–5% людей также страдают этой болезнью. Вероятно, их больше, поскольку заболевание протекает скрыто. Хорошая новость: я попробую найти способ его преодолеть. И обязательно буду рассказывать обо всем», — написал Джон.

Что стало причиной болезни

По словам предпринимателя, истоки проблемы могут достигать еще детства.

Он рассказал, что с детства часто употреблял сладкие хлопья, газированные напитки и фастфуд. Позже, когда стал отцом троих детей и занимался развитием собственного бизнеса, его жизнь сопровождала постоянный стресс, переутомление и набор лишнего веса.

«В начале своих двадцати лет я был здоровым, но впоследствии стал молодым отцом троих детей и начал строить собственный бизнес. Из-за постоянного стресса и изнурительной работы я перестал уделять внимание здоровью, набрал около 18 килограммов лишнего веса, а уже через несколько лет оказался в глубокой хронической депрессии. процесс, который сначала поразил щитовидную железу, а затем слизистую желудка», — пояснил он.

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Как отметил Джонсон, еще в 21-летнем возрасте врачи диагностировали ему аутоиммунное заболевание щитовидной железы. Несмотря на лечение, годами у него был низкий уровень ферритина. Только в мае 2026 года медики установили, что причиной этого был аутоиммунный гастрит.

Какие риски несет заболевание

По словам биогакера, эта патология может вызвать дефицит питательных веществ, анемию и повышать риск развития рака.

«Аутоиммунный гастрит наносит необратимые повреждения: дефицит питательных веществ, анемию, а в долгосрочной перспективе — повышенный риск рака. Когда его обнаруживают, стандартная медицина признает свое поражение, заявляя, что ничего сделать нельзя, кроме как контролировать течение заболевания», — отметил он.

Джонсон сообщил, что вместе со своей командой врачей будут искать возможные способы борьбы с заболеванием. Среди потенциальных вариантов он рассматривает даже экспериментальные методы, в частности, терапию, связанную с генетической модификацией иммунных клеток.

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Кто такой Брайан Джонсон

Брайан Джонсон — американский предприниматель, инвестор и биогакер, получивший мировую известность благодаря экспериментам по продлению жизни. Ежегодно он тратит миллионы долларов на медицинские обследования, специальное питание, физические тренировки и другие процедуры, призванные замедлить старение.

Среди его самых известных экспериментов — переливание плазмы крови от собственного сына в 2023 году, а также генная терапия с применением белка фолистатина и инъекции стволовых клеток. По словам Джонсона, эти методы не всегда давали ожидаемый результат, однако он продолжает искать новые подходы к сохранению здоровья и долголетия.

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