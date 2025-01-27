Известный психоаналитик Зигмунд Фрейд имел украинские корни. Его род тянется из города Тисменица на западе Украины.

Об этом рассказал один из авторов YouTube канала "Комик плюс историк" Феликс Редька.

"Интересно искать украинцев по происхождению в разных империях того времени. Я, когда готовился к выпуску, нашел человека, который происхождением из украинцев, из Австро-Венгерской империи. Я никогда бы в жизни не подумал, что у этого человека есть украинские корни... Зигмунд Фрейд имеет украинское происхождение", – отметил он.

Феликс Редька вкратце рассказал биографию основателя психоанализа.

Родился будущий психолог 6 мая 1856 года в городе Фрайбурге в Австро-Венгрии, сегодня этот город называется Пршибор, и входит в состав Чешской республики. Вырос он в еврейской семье Якоба Фрейда и Амалии Натансон. Родители были родом из Украины. По официальной информации, отец Зигмунда родился в Тисменице Ивано-Франковской области, а мама – в городе Броды Львовской области. Когда мальчику исполнилось три года, семья из-за финансовых трудностей перебралась в Вену.

"Казалось бы, всем известный психоаналитик Зигмунд Фрейд – и тот украинец", – подытожил автор YouTube канала "Комик плюс историк".

Напомним, когда-то великий психолог Зигмунд Фрейд сказал, что сильная личность не должна брать на себя бремя чужих утверждений. Обычно, когда человек оскорбляет, к нам это не имеет никакого отношения, просто ему очень больно и плохо. Поскольку каждый из нас делится с другими только тем, что несет в себе. Что нужно сделать, когда вас начинают оскорблять или унижать, читайте в новости.

Читайте также: