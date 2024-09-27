Известный психолог назвал семь правил счастливого брака и семейного счастья

Профессор психологии Университета Вашингтона в Сиэтле, автор книги «Математика брака» и разработчик кодовой системы SPAFF, которая на основании внешних признаков, языка и интонации с точностью до 95% дает прогноз – будут ли два человека вместе через 15 лет или нет, Джон Готтман уверяет, что залогом стабильного и счастливого брака есть дружба.

После развода в 1986 Джон Готтман открыл лабораторию для исследования любви и браков. Любопытно, как выглядела лаборатория любви. Это была однокомнатная квартира с разной техникой. За 14 лет, именно столько лет продолжалось исследование, в этой квартире один за другим жили 600 пар. Техника фиксировала их разговоры, жесты, мимику. Все это было тщательно изучено, проанализировано Готтманом, в результате появилась книга "Семь тайн счастливого брака".

Джон Готтман уверен, что залог удачного брака – дружеские и партнерские отношения, каждый из пары должен интересоваться мечтами друг друга и помогать их реализовать.

Все пары когда-то ссорятся, выясняют отношения. Важно, в такие периоды, по мнению психолога, не быть слишком откровенными, вспоминать все, что было прежде. Не следует также во время обострения отношений слишком критиковать вторую половину.

На долговечность брака влияет манера разговаривать с партнером. И если женщина привыкла пренебрежительно закатывать глаза, а мужчина регулярно применяет сарказм при разговоре с женой, такие отношения исчерпывают себя.

Правила семейного счастья

По мнению известного психолога их семь

Контролируйте свои высказывания. Пары, которые стараются реже критиковать друг друга, чувствуют себя более счастливыми и находятся в отношениях дольше. Проблемы обсуждайте деликатно. Многие разговоры начинаются с претензии, критики или крика. После такого старта очень сложно найти конструктив и решить проблему. В таких обстоятельствах все заканчивается лишь негативными эмоциями. Прислушайтесь к партнеру. Семейное счастье возможно, если партнеры идут навстречу друг другу, иногда даже жертвуют своими интересами. Женщины в этом смысле более гибкие, мужчинам приходится учиться этому искусству. Научите партнера уважать вас, ставьте высокую планку. С самого начала покажите партнеру, что не будете терпеть пренебрежение. Отказ от такого отношения к себе обоих партнеров поможет сделать брак более удачным. Научитесь вовремя останавливаться. Споры будут всегда, научитесь завершать их, пока ситуация не стала критической. Для этого используйте фразы "Я благодарна тебе за...", "Я понимаю, что тебе нелегко..." или "Это наша общая проблема, но..." — разговор может пойти совсем в другом направлении. Если вы чувствуете, что ссора неизбежна, уйдите в другую комнату на время и вернитесь к обсуждению вопроса в спокойном состоянии. Настраивайтесь на хорошее. Думайте о хорошем, говорите приятные слова друг другу, делитесь позитивом. В счастливом браке супруги говорят друг другу в 5 раз больше приятных слов, чем неприятных. Обращайтесь за помощью вовремя. По статистике партнеры "терпят" в не счастливом браке 6 лет, а через 7 лет брак распадается. Поэтому важно, по мнению психолога вовремя обращаться к психологу.

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