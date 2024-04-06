К чему падают или гаснут свечи в церкви: что об этом говорят народные приметы

Часто люди приходят в церковь, чтобы поставить свечу за упокой, здоровье, для помощи себе или родным. Случается, что свеча сразу падает или гаснет. Что это значит по народным приметам?

Когда такое происходит, человек, поставивший свечу, часто чувствует себя неловко. А еще опасается, что это может означать что-то плохое. Действительно ли это так? Что говорят народные приметы о упавшей или погасшей в церкви свече?

К чему падают свечи

По народным приметам упавшая свеча может указывать на будущие неприятные события или новости от близких людей. Но следует обратить внимание на то, что часто свеча падает из рук человека. Это не значит ничего плохого. Народные приметы связаны только с свечами, которые вы уже зажгли и поставили.

Если зажженная свеча упала у вас дома, по поверьям, вы можете узнать какую-нибудь неожиданную новость. При этом она не обязательно должна быть плохой.

По приметам, если свеча упала с рук молодой девушки, которая еще не вышла замуж, то это означает ее скорую помолвку.

Что значит, если зажженная в церкви свеча погасла

Здесь все зависит от того, зачем вы ставили свечу. Если она относилась к упокоению, то по народным приметам, это может означать, что покойник умер с обидой на конкретного человека. Если погасла свеча, поставленная за здоровье, жизнь близкого родственника может оборваться или у родных будут проблемы со здоровьем.

Когда погасла свеча за упокой, поверья говорят, нужно искренне попросить прощения у покойника, а затем трижды прочесть молитву за упокой. После этого снова ставите свечу. Когда угасла свеча за здоровье, обязательно простите всех своих обидчиков, попросите Господа подарить крепкое здоровье и затем снова поставьте свечу.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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