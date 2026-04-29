К какому врачу обращаться для продления больничного после стационара

Больничный

Когда обращаться за больничным после выписки

Процесс восстановления трудоспособности после госпитализации нуждается в четком соблюдении сроков и юридических процедур. Главное правило для пациента: после выписки из больницы следует обратиться к врачу без пропуска дней. Лучше сделать это как можно быстрее — в день выписки или следующих суток.

Кроме терминов, критическое значение имеет то, к какому специалисту обращается пациент для дальнейшего наблюдения.

Новое законодательство и персональная ответственность

С 2026 г. в Украине действуют обновленные правила формирования листков нетрудоспособности. Они базируются на:

Законе Украины №4683 от 01.04.2026;

Приказе Минздрава Украины №1066.

Эти изменения ввели усиленный контроль за каждым медицинским заключением. Теперь врач, формирующий документ, несет персональную ответственность за обоснованность вашей нетрудоспособности.

Именно поэтому решение о продлении больничного теперь должен принимать специалист, который непосредственно лечит ваше заболевание на амбулаторном этапе.

К кому обращаться для продления больничного

Только врач соответствующего профиля может качественно вести пациента после стационара, поскольку он:

Объективно оценивает ваше состояние по сравнению с тем, что было до госпитализации.

Видит реальную динамику выздоровления.

Определение дальнейшей тактики лечения и реабилитации.

Установка точного и обоснованного срока нетрудоспособности.

К кому обращаться (примеры):

после инсульта — к неврологу;

после инфаркта — к кардиологу;

после перелома или травмы — к ортопеду-травматологу;

при других заболеваниях — к специалисту соответствующего профиля.

Порядок получения электронных направлений

Для обращения к профильному специалисту в амбулаторных условиях пациенту может потребоваться электронное направление. Чтобы избежать задержек в лечении, этот вопрос следует уточнить еще во время пребывания в стационаре или непосредственно в день выписки.

Электронное направление может быть сформировано:

Врачом, который направлял на госпитализацию , — если речь идет о продолжении одного лечебного эпизода.

Врачом стационара при выписке — если пациенту рекомендовано дальнейшее специализированное лечение или амбулаторное наблюдение.

Врачом первичной медицинской помощи при наличии соответствующей потребности.

Соблюдение этих правил гарантирует пациентам непрерывность процесса лечения и надлежащее оформление медицинских документов, не оставляя их один на один с вопросами реабилитации.

