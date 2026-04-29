- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 103
- Время на прочтение
- 2 мин
К какому врачу обращаться для продления больничного после стационара
Больничный после стационара: как правильно продлить его в 2026 году.
Когда обращаться за больничным после выписки
Процесс восстановления трудоспособности после госпитализации нуждается в четком соблюдении сроков и юридических процедур. Главное правило для пациента: после выписки из больницы следует обратиться к врачу без пропуска дней. Лучше сделать это как можно быстрее — в день выписки или следующих суток.
Кроме терминов, критическое значение имеет то, к какому специалисту обращается пациент для дальнейшего наблюдения.
Новое законодательство и персональная ответственность
С 2026 г. в Украине действуют обновленные правила формирования листков нетрудоспособности. Они базируются на:
Законе Украины №4683 от 01.04.2026;
Приказе Минздрава Украины №1066.
Эти изменения ввели усиленный контроль за каждым медицинским заключением. Теперь врач, формирующий документ, несет персональную ответственность за обоснованность вашей нетрудоспособности.
Именно поэтому решение о продлении больничного теперь должен принимать специалист, который непосредственно лечит ваше заболевание на амбулаторном этапе.
К кому обращаться для продления больничного
Только врач соответствующего профиля может качественно вести пациента после стационара, поскольку он:
Объективно оценивает ваше состояние по сравнению с тем, что было до госпитализации.
Видит реальную динамику выздоровления.
Определение дальнейшей тактики лечения и реабилитации.
Установка точного и обоснованного срока нетрудоспособности.
К кому обращаться (примеры):
после инсульта — к неврологу;
после инфаркта — к кардиологу;
после перелома или травмы — к ортопеду-травматологу;
при других заболеваниях — к специалисту соответствующего профиля.
Порядок получения электронных направлений
Для обращения к профильному специалисту в амбулаторных условиях пациенту может потребоваться электронное направление. Чтобы избежать задержек в лечении, этот вопрос следует уточнить еще во время пребывания в стационаре или непосредственно в день выписки.
Электронное направление может быть сформировано:
Врачом, который направлял на госпитализацию, — если речь идет о продолжении одного лечебного эпизода.
Врачом стационара при выписке — если пациенту рекомендовано дальнейшее специализированное лечение или амбулаторное наблюдение.
Врачом первичной медицинской помощи при наличии соответствующей потребности.
Соблюдение этих правил гарантирует пациентам непрерывность процесса лечения и надлежащее оформление медицинских документов, не оставляя их один на один с вопросами реабилитации.