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К концу сентября остались считанные дни: три дела, которые советовали обязательно совершить наши предки
Конец сентября издавна считали границей между теплой осенью и настоящим приближением холодов. Именно поэтому наши предки старались не входить в октябрь с беспорядком в доме, пустыми запасами и делами, давно ждавшими своего завершения.
По народным поверьям, последние дни сентября следует использовать, чтобы подготовить не только дом, но и себя к новому сезону. Считалось, что от этого будет зависеть, насколько спокойно и легко пройдет зима.
Есть три дела, которые традиционно пытались завершить до конца сентября.
Избавиться от лишнего и навести порядок
Перед холодами хозяева тщательно убирали дом. Особое внимание уделяли вещам, которые уже давно не пользовались: старое и сломанное пытались вынести из дома.
Такая уборка имела не только практическое значение. По древним поверьям, накопленный хлам связывали с застоем, ссорами и неурядицами. Поэтому в преддверии холодного сезона дом пытались очистить от всего лишнего.
В конце сентября также было время проверить окна, теплые вещи и все, что понадобится с приходом холодов.
Проверить, готово ли все к зиме
Второе важное дело — зимние запасы. Для наших предков это был вопрос не традиции, а необходимости, ведь от осенней подготовки напрямую зависела жизнь семьи в течение холодных месяцев.
Хозяева проверяли овощи, зерно и другие продукты, а также дрова. Важно было убедиться, что запасы правильно хранятся и ничего не начало портиться.
Этот совет не потерял практический смысл и сегодня. Последние дни сентября можно использовать для просмотра консервации, сезонных запасов и вещей, которые понадобятся зимой.
В народе верили: если встречать подготовленными холодами, зима пройдет спокойнее.
Не переносить старые проблемы в новый сезон
До конца сентября пытались завершить и то, что долго откладывали. Речь шла не только о хозяйственных делах.
По народным поверьям, перед зимой стоило выполнить данные обещания, вернуть долги и решить давно не дававшие покоя вопросы.
Наши предки считали плохим признаком входить в холодное время года с большим количеством незавершенных дел. Верили, что старые проблемы могут повлечь за собой новые заботы.
Поэтому последние дни сентября воспринимались как возможность своеобразно «закрыть хвосты» и начать следующий период без лишнего бремени.
Что следует успеть до 30 сентября
Итак, перед началом октября по народным традициям следует обратить внимание на три вещи: порядок в доме, готовность к холодам и незавершенные дела.
Конечно, народные приметы и поверья не следует воспринимать как доказанные правила. Однако во многих старых традициях есть вполне практический смысл: подготовленный к холодам дом, необходимые запасы и отсутствие отложенных дел действительно могут сделать начало зимы более спокойным.
FAQ
Что нужно сделать до конца сентября?
До конца сентября традиционно советовали навести порядок в доме, проверить запасы и подготовиться к холодам, а также завершить отложенные дела. По народным поверьям, в зиму лучше входить без лишнего беспорядка, долгов и невыполненных обещаний.
Какие народные приметы к концу сентября связаны с зимой?
В конце сентября наши предки особенно внимательно наблюдали природу и готовили хозяйство к холодам. С этим периодом связывали немало поверий о предстоящей зиме. Хорошим знаком считали встречать холодный сезон в чистом доме с заготовленными припасами и завершенными важными делами.