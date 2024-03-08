К ним так и "липнут деньги": мужские имена, притягивающие успех и богатство

Обладатели этих имен привлекают все, что пожелают и становятся лидерами в жизни.

Есть мужчины, которые всегда оказываются в правильном месте в нужное время, их преследует нрав в любых начинаниях, а от денег аж карман не сходится. А что если дело в имени? Да, именно каждое имя наделено своей энергией и несет определенный код. Среди других есть те, владельцам которых всегда улыбается судьба.

О том, к каким мужчинам "липнут" успех и деньги и какое имя выбрать мальчику, чтобы его постигло успешное будущее – читайте дальше.

Какие мужские имена привлекают деньги

Владимир

Это древнее имя изначально было языческим. В список христианских его внесли неслучайно – речь идет именно о крестителе Киевской Руси князе Владимире, которого церковь объявила святым. Следовательно, оно наделено особой мощной энергией, которая поможет привлечь мужчине практически все, что он пожелает.

Со старославянского языка его переводят как " властитель мира". Обладатели этих имен, как правило, решительные и спокойные мужчины. Они не боятся сложных ситуаций и всегда готовы найти выход из глубочайшего кризиса. Также мужчины с этим именем обладают такой уникальной способностью, как принятие безошибочных решений. Владимиры часто становятся лидерами и занимают руководящие должности.

Виктор

К нам это имя пришло из Византии и стало одним из самых популярных. Не случайно имя Виктор означает "победитель". Еще о таких говорят: "Родился в рубашке". Несмотря на воспалительный характер и желание добиться своего, эти мужчины всегда отзывчивы, терпеливы и проявляют эмпатию.

Мужчин, которых назвали этим именем, также ассоциируют с "фениксом" — птицей, которая всегда восстает из пепла. Такому человеку не помешают ни превратности судьбы, ни никакие другие сложности.

Александр

Имя Александр древнего речного происхождения, которое означает "защитник". Еще с юного возраста мужчины наделены этим именем проявляют незаурядные лидерские качества. Среди основных их навыков – умение убеждать. Также Александры – отличные ораторы, которые заставляют люди слушать и следовать за ними. Все эти таланты помогают владельцам греческого имени становиться успешными в любой сфере, за которую бы они ни брались.

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Для таких мужчин работа едва ли не самая важная в жизни. Они тщательно подходят к исполнению своих обязанностей. В то же время Александры также не забывают о семье и семейном уюте.

Иван

Это древнеиудейское имя, означающее "подарок Божий" или "возлюбленный Богом". Неудивительно, что владельцев этого имени всю жизнь сопоставляет ангел-хранитель.

Такие мужчины обычно честны и последовательны по своим делам. Рассудительность помогает Иванам принимать правильные решения в жизни, приводящие к счастью, семейному уюту и богатству. Относительно последнего – мужчины, носящие это имя, могут достичь самых высоких высот в жизни.

Николай

"Победитель народов" — так говорят о древнегреческом имени Николас, что на украинском — Николай. Им присущи выдержка и самообладание. Непреклонность в мыслях, а впоследствии – поступках, помогают стать успешными людьми в бизнесе и не только.

Мужские имена для успешных людей: список

Впрочем, названные выше имена — далеко неполный список обреченных на богатство и деньги. Если вы хотите подарить своему ребенку билет в счастливое и успешное будущее – также смело называйте младенцев такими именами:

Борис

Алексей

Роман

Он настойчив в своей жажде знаний. Мальчик с маленького возраста относится к поручениям очень серьезно. Если он обещал что-то сделать, он уже точно постарается.

Кирилл

Константин

Дмитрий

В имени Дмитрий древнегреческое происхождение. В пантеоне Древней Греции была богиня земли Деметра, одна из самых сильных в иерархии божеств. Слово "Дмитрий" в переводе означает "находящееся под покровительством Деметры".

Сергей

Руслан

Артем

Игорь.

В зависимости от воздействия на него среды самолюбие Игоря может быть как движущей силой, так и деструктивной составляющей его личности.

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