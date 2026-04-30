Со временем еды на сковородке может пригорать / © Фото из открытых источников

Сковорода пригорает из-за повреждения антипригарного покрытия, жарки на холодной поверхности или недостаточного количества масла.

Однако не стоит торопиться выбрасывать сковородку, ведь решить проблему можно с помощью простого лайфхака.

Как сделать, чтобы не пригорала сковорода

Выбор качественной посуды: инвестируйте в сковороду с прочным и качественным антипригарным покрытием.

Регулярная замена масла: используйте достаточное количество растительного масла и регулярно меняйте его, чтобы предотвратить пригорание.

Регулировка температуры: готовьте на среднем или слабом огне, избегая перегрева.

Предварительный прогрев: прогрейте сковороду перед добавлением продуктов, чтобы равномерно распределять тепло.

Использование дополнительного жира: добавьте немного растительного или сливочного масла, чтобы предотвратить пригорание.

Чтобы еда не прилипала к сковороде, нужно ее предварительно прокалить с солью.

Сделать это достаточно просто:

Сначала поверхность сковороды необходимо обезжирить. Для этого можно просто промыть посуду мягкой губкой с моющим средством.

Далее сковороду ставят на плиту и нагревают.

Затем уже на горячую поверхность нужно высыпать несколько ложек соли, чтобы полностью покрыть сковороду внутри.

Дальше уменьшается огонь, а соль периодически помешивают.

После прокаливания соль лучше высыпать в емкость, взять бумажное полотенце и хорошо вытереть поверхность сковородки.

Далее влить немного подсолнечного масла и натереть им сковородку с помощью чистого бумажного полотенца. Затем посуду поставить на огонь и хорошо прогреть. Через 2-3 минуты можно выключать плиту и еще раз протереть сковороду бумажным полотенцем от остатков масла.

После этого еда больше не будет пригорать.

