К сковороде прилипает пища — вот что нужно сделать

Следуя этим простым советам, вы сможете наслаждаться блюдами, приготовленными в своей сковороде.

Со временем еды на сковороде может пригорать

Со временем еды на сковородке может пригорать

Сковорода пригорает из-за повреждения антипригарного покрытия, жарки на холодной поверхности или недостаточного количества масла.

Однако не стоит торопиться выбрасывать сковородку, ведь решить проблему можно с помощью простого лайфхака.

Как сделать, чтобы не пригорала сковорода

  • Выбор качественной посуды: инвестируйте в сковороду с прочным и качественным антипригарным покрытием.

  • Регулярная замена масла: используйте достаточное количество растительного масла и регулярно меняйте его, чтобы предотвратить пригорание.

  • Регулировка температуры: готовьте на среднем или слабом огне, избегая перегрева.

  • Предварительный прогрев: прогрейте сковороду перед добавлением продуктов, чтобы равномерно распределять тепло.

  • Использование дополнительного жира: добавьте немного растительного или сливочного масла, чтобы предотвратить пригорание.

Чтобы еда не прилипала к сковороде, нужно ее предварительно прокалить с солью.

Сделать это достаточно просто:

  • Сначала поверхность сковороды необходимо обезжирить. Для этого можно просто промыть посуду мягкой губкой с моющим средством.

  • Далее сковороду ставят на плиту и нагревают.

  • Затем уже на горячую поверхность нужно высыпать несколько ложек соли, чтобы полностью покрыть сковороду внутри.

  • Дальше уменьшается огонь, а соль периодически помешивают.

  • После прокаливания соль лучше высыпать в емкость, взять бумажное полотенце и хорошо вытереть поверхность сковородки.

  • Далее влить немного подсолнечного масла и натереть им сковородку с помощью чистого бумажного полотенца. Затем посуду поставить на огонь и хорошо прогреть. Через 2-3 минуты можно выключать плиту и еще раз протереть сковороду бумажным полотенцем от остатков масла.

  • После этого еда больше не будет пригорать.

Раньше мы писали о том, какие продукты не следует готовить на чугунной сковороде. Больше об этом читайте в новости.

