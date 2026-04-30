К сковороде прилипает пища — вот что нужно сделать
Следуя этим простым советам, вы сможете наслаждаться блюдами, приготовленными в своей сковороде.
Сковорода пригорает из-за повреждения антипригарного покрытия, жарки на холодной поверхности или недостаточного количества масла.
Однако не стоит торопиться выбрасывать сковородку, ведь решить проблему можно с помощью простого лайфхака.
Как сделать, чтобы не пригорала сковорода
Выбор качественной посуды: инвестируйте в сковороду с прочным и качественным антипригарным покрытием.
Регулярная замена масла: используйте достаточное количество растительного масла и регулярно меняйте его, чтобы предотвратить пригорание.
Регулировка температуры: готовьте на среднем или слабом огне, избегая перегрева.
Предварительный прогрев: прогрейте сковороду перед добавлением продуктов, чтобы равномерно распределять тепло.
Использование дополнительного жира: добавьте немного растительного или сливочного масла, чтобы предотвратить пригорание.
Чтобы еда не прилипала к сковороде, нужно ее предварительно прокалить с солью.
Сделать это достаточно просто:
Сначала поверхность сковороды необходимо обезжирить. Для этого можно просто промыть посуду мягкой губкой с моющим средством.
Далее сковороду ставят на плиту и нагревают.
Затем уже на горячую поверхность нужно высыпать несколько ложек соли, чтобы полностью покрыть сковороду внутри.
Дальше уменьшается огонь, а соль периодически помешивают.
После прокаливания соль лучше высыпать в емкость, взять бумажное полотенце и хорошо вытереть поверхность сковородки.
Далее влить немного подсолнечного масла и натереть им сковородку с помощью чистого бумажного полотенца. Затем посуду поставить на огонь и хорошо прогреть. Через 2-3 минуты можно выключать плиту и еще раз протереть сковороду бумажным полотенцем от остатков масла.
После этого еда больше не будет пригорать.
