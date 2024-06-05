К сковородке больше ничего не прилипнет: помогут копеечные средства, которые есть на каждой кухне

Наверное, у каждой хозяйки есть своя любимая сковородка, хотя она может быть старой и совсем неэстетичной на вид. Но что делать, когда к ней начинает прилипать еда, хотя раньше такого не было. Сообразительные хозяйки знают кучу методов, которые отлично справятся с проблемой, и радостно поделились такими лайфхаками.

Что делать, чтобы еда не прилипала к сковороде: действенные народные методы

Пергамент. Такой способ очень прост и быстро справится с проблемой прилипания. Для этого возьмите лист пергамента, вырежьте по диаметру сковороды и положите на дно. Затем наливайте масло и жарьте любую пищу как обычно, но уже на пергаменте. Блюда не будут прилипать, а пергамент никак не будет влиять на их вкус и качество.

Такой способ очень прост и быстро справится с проблемой прилипания. Для этого возьмите лист пергамента, вырежьте по диаметру сковороды и положите на дно. Затем наливайте масло и жарьте любую пищу как обычно, но уже на пергаменте. Блюда не будут прилипать, а пергамент никак не будет влиять на их вкус и качество. Яблочный уксус. Перед приготовлением пищи налейте несколько капель яблочного уксуса на сковородку и хорошо прогрейте ее, пока жидкость не выпарится. Таким образом, образуется антипригарное покрытие и к сковородке уже точно ничего не будет прилипать.

Перед приготовлением пищи налейте несколько капель яблочного уксуса на сковородку и хорошо прогрейте ее, пока жидкость не выпарится. Таким образом, образуется антипригарное покрытие и к сковородке уже точно ничего не будет прилипать. Соль. Перед прокаливанием солью сковороду нужно подготовить. Насыпьте на дно столовую ложку соды, чуть-чуть воды и тщательно почистите губкой. Затем хорошо выполощите сковороду и вытрите насухо. Поставьте на плиту и насыпьте 2-3 столовых ложки соли, равномерно распределив по дну. Когда соль начнет желтеть и пойдет легкий дымок, снимите сковородку с плиты и соберите всю соль. Таким образом вы создадите покрытие, которое не будет давать пище липнуть к сковороде.

Перед прокаливанием солью сковороду нужно подготовить. Насыпьте на дно столовую ложку соды, чуть-чуть воды и тщательно почистите губкой. Затем хорошо выполощите сковороду и вытрите насухо. Поставьте на плиту и насыпьте 2-3 столовых ложки соли, равномерно распределив по дну. Когда соль начнет желтеть и пойдет легкий дымок, снимите сковородку с плиты и соберите всю соль. Таким образом вы создадите покрытие, которое не будет давать пище липнуть к сковороде. Масло. Чистую сковородку поставьте на плиту и насыпьте на дно столовую ложку растительного масла. Затем равномерно распределите масло по всей поверхности сковороды. Нагревайте сковороду до тех пор, пока не пойдет легкий дымок. Затем снимите ее с огня и протрите насухо от остатков масла. Мыть сковороду после прокаливания не нужно.

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