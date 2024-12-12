К весне соберете не один урожай: какую зелень лучше всего выращивать на подоконнике

Еще можно выращивать зелень на балконе, если он хорошо утеплен и температура там не опускается ниже 17 градусов.
Подоконник – это прекрасное место, где зимой можно сделать мини-огород. Рассказываем, что можно выращивать на подоконнике, чтобы к весне собрать не один урожай.
Какую зелень лучше всего выращивать на подоконнике
- Зеленый лук растет в комнатных условиях быстрее всего, он совсем неприхотлив в уходе, поэтому его обязательно нужно посадить на подоконнике. Посадочный материал можно брать любой, главное, чтобы луковицы были большими, тогда зеленых перьев будет достаточно. Лук хорошо растет в ящиках, горшках и другой таре. Также некоторые хозяева выращивают зеленый лук в воде, однако следует помнить, что может быть запах гнили. Лук растет довольно быстро, поэтому уже к новому году успеете собрать первый урожай.
- Кресс-салат также идеально подходит для выращивания на подоконнике. Эту зелень можно класть в салаты, делать с ней бутерброды и брускеты, даже добавлять в смузи. А еще кресс-салат очень полезен для иммунитета, кишечного тракта и желудка, также сердца и сосудов. Кресс-салат неприхотлив в выращивании, однако эта зелень не любит слишком много влаги и тепла. Чтобы этот салат всегда был на вашем столе, периодически подсевайте его.
- Укроп и петрушка не очень быстры в созревании, однако выращенная зелень на собственном подоконнике гораздо вкуснее и ароматнее, чем купленная в магазине. Тем более, зимой и весной цены на зелень стремительно растут, а у вас будет собственная, поэтому не придется тратить лишние деньги. Первый урожай укропа и петрушки вы сможете собрать уже через месяц-полтора. Эта зелень нуждается в питательной почве, хорошем увлажнении и достаточном освещении. Поэтому у горшков можно смело ставить лампу, тогда она быстрее прорастет.
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