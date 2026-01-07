ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
711
Время на прочтение
1 мин

К Земле приближается новая магнитная буря: когда ударит и с какой силой

Геомагнитная активность в течение следующих нескольких дней будет спокойной.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

В последние дни геомагнитная обстановка стала спокойной. Скорость солнечного ветра снизилась почти до уровня фона. Впрочем, новая магнитная буря скоро начнется снова.

Об этом свидетельствуют данные британской геологической службы.

По информации ученых, перед выходными начнется новая магнитная буря. Высокоскоростной поток из северной корональной дыры повлияет на Землю 9 января.

«Хотя мы не ожидаем значительного увеличения активности, но некоторые активные периоды все еще могут быть возможны с небольшой вероятностью кратковременного пика во время шторма G1», — отмечают британские специалисты.

Прогноз глобальной геомагнитной активности BGS.

Прогноз глобальной геомагнитной активности BGS.

Данные Meteoagent свидетельствуют о том, что 9 января активность Солнца достигнет красного уровня. К-индекс 5 соответствует сильному возмущению.

Прогноз магнитных бурь.

Прогноз магнитных бурь.

Дата публикации
Количество просмотров
711
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie