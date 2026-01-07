К Земле приближается новая магнитная буря: когда ударит и с какой силой

Магнитная буря. / © Associated Press

В последние дни геомагнитная обстановка стала спокойной. Скорость солнечного ветра снизилась почти до уровня фона. Впрочем, новая магнитная буря скоро начнется снова.

Об этом свидетельствуют данные британской геологической службы.

По информации ученых, перед выходными начнется новая магнитная буря. Высокоскоростной поток из северной корональной дыры повлияет на Землю 9 января.

«Хотя мы не ожидаем значительного увеличения активности, но некоторые активные периоды все еще могут быть возможны с небольшой вероятностью кратковременного пика во время шторма G1», — отмечают британские специалисты.

Прогноз глобальной геомагнитной активности BGS.

Данные Meteoagent свидетельствуют о том, что 9 января активность Солнца достигнет красного уровня. К-индекс 5 соответствует сильному возмущению.