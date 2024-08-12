Кабачками и огурцами будет забит весь погреб: удобрение из озера, которое поможет получить невероятный урожай

Речной ил использовался в земледелии еще во времена Древнего Египта, когда разливалась река Нил. Если вам не страшна грязная работа, вы можете значительно увеличивать урожай огородных культур в течение всего сезона. Особенно хорошо ил из реки подходит для огурцов, кабачков и других культур.

Лучшим илом для подкормки все же является озерный, потом уже идет речной и болотный. Удобрение нельзя брать с промышленных стоков, поскольку существует риск того, что овощи будут вредить здоровью. Главная ценность ила заключается в том, что он является питательной органикой и одновременно мощным антисептиком.

Чем может помочь ил на огороде? В первую очередь, с его помощью можно существенно снизить кислотность почвы, повысив дополнительно содержание фосфора и азота. А это оказывает положительное влияние на количество гумуса в земле. Поэтому кусты и плоды растут быстрее. Также ил удерживает в почве влагу, повышает устойчивость растений к засухам, болезням, морозам.

Если вы будете использовать речной или озерный ил на участке в течение нескольких лет, сможете вообще обходиться без азотных удобрений, потому что он оказывает длительное воздействие.

Еще одним важным нюансом является то, что ил не палит корни и им невозможно "перекормить" кабачки или огурцы. После сбора ил сразу нельзя использовать. Сначала его подсушивают на свежем воздухе, чтобы в нем снизилось содержание кислот. После высыхания удобрение просто разбрасывают по огороду, а вблизи растений дополнительно закладывают тяпкой или граблями.

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