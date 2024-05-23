Кабачки будете собирать ведрами: чем опрыскать, чтобы не было пустоцветов

Кабачки – это один из самых любимых овощей любого украинца. Ведь из них можно приготовить столько всевозможных блюд, которые не только вкусны, но и очень полезны, ведь не вредят фигуре. Эти овощи содержат кучу витаминов и очень полезных соединений для нашего организма. Поэтому их по праву можно назвать настоящим суперфудом. Рассказываем, как стимулировать рост и развитие кабачков, что сделать, чтобы не было пустоцветов.

Чем опрыскать кабачки, чтобы не было пустоцветов: советы опытных огородников

Эта огородная культура достаточно неприхотлива в выращивании и уходе, но ее нужно подпитать, чтобы она была устойчива к болезням и не гнала пустоцвет. Тогда со своей даже небольшой грядки можно будет собрать много ведер кабачков.

Самым эффективным средством для подкормки кабачков огородники считают самодельное удобрение на основе борной кислоты и йода. Такой раствор укрепит иммунитет культуры, а также в разы повысит урожайность. Секрет в том, что это удобрение имеет только экологические полезные составляющие. Борная кислота будет способствовать формированию плодов, нивелируя появление пустоцветов. Йод – это природный антисептик, защищающий растение от грибков и бактерий. Еще можно добавлять сыворотку, которая подпитает кабачки кальцием.

Ингредиенты для приготовления раствора:

10 литров теплой воды;

1/2 чайной ложки борной кислоты;

30 капель йода;

1 литр сыворотки, если есть.

Возьмите немного теплой воды и растворите борную кислоту, перелейте раствор в ведро с водой и добавьте 30 капель йода. Хорошо перемешайте, налейте сыворотку и еще раз тщательно размешайте, дайте раствору полностью простыть.

Возьмите бутылку с пульверизатором, насыпьте удобрение и равномерно опрыскайте кабачки. Надо обработать участок так, чтобы покрыть каждый листик. Лучше проводить опрыскивание кабачков утром или вечером, когда нет прямых солнечных лучей, чтобы не сжечь листья. Раствор нужно использовать сразу, потому что через несколько часов он потеряет свою силу.

Чтобы эффект был максимальным и на кабачках не появлялись пустоцветы, такую обработку рекомендуется проводить раз в 14 дней.

Читайте также:

Эликсир для клубники: чем подкормить кусты, чтобы лакомиться сладкими ягодами до самой осени.

Плоды будут мягкими и мясистыми: чем подкормить перец после всходов, чтобы кусты ломились от урожая.

Помидоры вырастут мясистыми и сахарными: чем подкормить, какие удобрения лучше