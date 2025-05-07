Кабачки будете собирать ведрами: где лучше сажать овощи, чтобы плодоносили весь сезон

Где лучше всего сажать кабачки / © pixabay.com

Кабачки — одна из самых популярных овощных культур, ведь овощ очень вкусный и крайне полезный, а еще из него можно приготовить кучу блюд. А чтобы собрать максимально большой урожай кабачков, для них нужно выбрать правильное место. Рассказываем, где лучше сажать кабачки, чтобы плодоносили весь сезон.

Солнечное место. Кабачки любят солнце, но нужно выбирать участки, где в полдень есть тень, потому что растение может испечься.

Защита от ветра. Не следует сажать кабачки, где ветрено или есть сквозняки, культура будет болеть и не будет плодоносить. Поэтому ей нужно защищенное и уютное место.

Компостные кучи. Некоторые хозяева сажают культуру на компостной куче, но органика должна перепреть хотя бы частично, чтобы не испеклись корни растения. Удобрение будет насыщать кабачки необходимыми питательными веществами, поэтому они будут плодоносить до самой осени.

Раскисленная и умеренно влажная почва. Кабачки не любят кислую почву, поэтому землю нужно раскислить древесной золой, а затем высаживать овощи.

Принцип севооборота. Больше всего кабачки будут родить на грядках, где раньше росли картофель, капуста, свекла, морковь, лук, зелень и бобовые.