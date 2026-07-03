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Июль — один из самых важных месяцев по уходу за кабачками. Именно в этот период растения активно цветут, формируют завязи и наращивают плоды. Если культуры испытывают недостаток питательных веществ, урожай может оказаться значительно меньше, а сами овощи — мелкими и менее сочными.

Опытные огородники советуют не пренебрегать подкормкой в середине лета. Как правильно подобрать удобрения — рассказываем в материале ТСН.ua.

В каких элементах нуждаются кабачки в июле

В начале роста растениям необходим азот, но в июле его количество следует ограничить. Избыток этого вещества стимулирует развитие листьев, в то время как формирование плодов замедляется.

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В это время кабачки больше всего нуждаются в калии и фосфоре. Калий способствует образованию крупных и сочных овощей, а фосфор поддерживает корневую систему и помогает культуре легче переносить жару.

Также немаловажную роль играют кальций, магний и бор. Они улучшают обменные процессы, укрепляют ткани растения и оказывают положительное влияние на количество завязей.

Древесный пепел — простая и эффективная подкормка

Одним из лучших натуральных удобрений для кабачков считается древесный пепел. Он содержит калий, кальций, фосфор и другие микроэлементы, необходимые для активного плодоношения.

Для приготовления питательного раствора достаточно размешать один стакан просеянного золы в 10 литрах воды и дать смеси настояться несколько часов.

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Под каждый куст выливают примерно один литр настоя после предварительного полива чистой водой. Такую подкормку можно проводить раз в две недели.

Настой из крапивы поможет укрепить растения.

Еще одно популярное средство среди огородников — зеленое удобрение из крапивы. Оно содержит много полезных веществ и стимулирует активное развитие культуры.

Для приготовления емкость наполовину заполняют измельченной крапивой, доливают воду и оставляют настаиваться примерно на 7–10 дней. Перед использованием концентрат разводят в соотношении 1:10. Такой раствор льют под корень не чаще одного раза в две недели.

Минеральные удобрения также будут полезны

Если растения развиваются медленно или плоды образуются немного, можно использовать комплексные минеральные удобрения с повышенным содержанием калия и фосфора.

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Важно строго соблюдать дозировку, указанную производителем. Избыток питательных веществ не ускорит рост, а может только навредить кабачкам.

Как правильно применять удобрения

Подкормку лучше проводить в вечернее время или в пасмурную погоду. Это поможет избежать быстрого испарения влаги и снизит риск ожогов корней.

Перед внесением питательных смесей грядки лучше хорошо полить. На сухом грунте концентрированные растворы могут повредить корневую систему. После подкормки землю вокруг кустов следует слегка разрыхлить или замульчировать. Благодаря этому влага будет дольше сохраняться, а полезные вещества лучше усвоятся.

Каких ошибок следует избегать

В июле не рекомендуется увлекаться азотными удобрениями. Поэтому кабачки начнут активно наращивать зеленую массу, а плодоношение станет менее интенсивным.

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Не следует также превышать рекомендуемые нормы внесения органики. Чрезмерное количество питательных веществ может отрицательно повлиять на состояние растений и снизить урожайность.

Регулярный полив, своевременное удаление старых листьев и правильная подкормка помогут кабачкам плодоносить до осени. При таком уходе кусты будут оставаться сильными, а плоды большими, нежными и вкусными.

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