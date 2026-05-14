Кабачки могут остаться без урожая: огородников предупредили об опасном соседстве

Некоторые популярные овощи могут серьезно навредить кабачкам на грядке. Из-за неправильного соседства растения чаще болеют и дают меньше плодов.

София Бригадир
Кабачки

Кабачки / © pixabay.com

Кабачки могут радовать щедрым урожаем на протяжении всего сезона, однако неправильное соседство на грядке способно существенно ухудшить плодоношение. Некоторые культуры истощают почву, притягивают вредителей или создают неблагоприятные условия для роста растений. В результате кусты выглядят большими и зелеными, но плодов на них образуется мало.

В первую очередь огородники советуют не высаживать рядом с кабачками огурцы. Обе культуры относятся к тыквенным, поэтому часто болеют одинаковыми заболеваниями, в частности мучнистой росой и корневой гнилью. Кроме того, растения активно конкурируют за питательные вещества, из-за чего количество завязи может существенно уменьшиться.

Нежелательными соседями также являются тыква и патиссоны. Из-за переопыления плоды могут потерять свои свойства, а большие листья тыквы еще и создают тень. В результате кабачки растут мелкими и деформированными.

Не рекомендуют сажать рядом и картофель, который быстро истощает почву и забирает много питательных веществ. Также существует риск распространения почвенных болезней, что негативно влияет на развитие кабачков.

Еще один неудачный сосед — капуста. Она активно потребляет азот и влагу, необходимые для роста кабачков. Кроме этого, капустные вредители могут перебрасываться на соседние растения, из-за чего кусты ослабевают, а урожайность падает.

