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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
131
Время на прочтение
4 мин

Кабачки уже некуда деть? : топ-3 легкие рецепты супов, которые следует приготовить в августе.

Рассказываем, что можно приготовить из кабачков всего за 30 минут.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Как приготовить суп из кабачков

Как приготовить суп из кабачков

Август — отличное время для легких овощных супов, ведь кабачки сейчас особенно доступны и хорошо сочетаются с сезонными продуктами. Из них можно приготовить нежный крем-суп, более сытное блюдо с курицей или ароматный суп с помидорами.

В материале ТСН.ua собрали три простых рецепта. Все они рассчитаны примерно на 4 порции, а в приготовлении не требуется сложных кулинарных навыков.

1. Нежный крем-суп из кабачков со сливками

Этот вариант подойдет для легкого обеда или ужина. Суп имеет нежную текстуру, а сливки делают вкус насыщеннее.

Ингредиенты

  • кабачки — 600 г;

  • картофель — 250 г;

  • морковь — 100 г;

  • лук — 100 г;

  • сливки 10-15% — 150 мл;

  • вода или овощной бульон — 700 мл;

  • растительное масло — 20 мл;

  • чеснок — 1 зубчик;

  • соль — 1 ч. л. без горки или по вкусу;

  • черный молотый перец — ¼ ч. л.;

  • укроп — 10 г.

Как приготовить

  • Кабачки вымойте и нарежьте кубиками. Если овощ молодой, кожуру можно не снимать. Картофель очистите и нарежьте примерно такими же кусочками.

  • Лук измельчите, морковь натрите на крупной терке.

  • В кастрюле разогрейте 20 мл растительного масла. Добавьте лук и морковь и обжаривайте примерно 4–5 минут на среднем огне.

  • Добавьте картофель, кабачки и измельченный чеснок.

  • Влейте 700 мл воды или бульона, доведите до кипения. Посолите и варите около 15–18 минут, пока картофель и кабачки не станут мягкими.

  • Снимите кастрюлю с огня и перебейте содержимое погружного блендера до однородной консистенции.

  • Влейте 150 мл сливок, добавьте перец и перемешайте.

  • Поверните суп на плиту и прогрейте 2–3 минуты, но не доводите до активного кипения.

Перед подачей посыпьте свежим укропом. По желанию к тарелке можно добавить сухарики или семена тыквы.

2. Суп из кабачков и курицы

Если одного овощного супа недостаточно, следует добавить куриное филе. Оно сделает блюдо более сытным, но кабачки сохранят его легкость.

Ингредиенты

  • куриное филе — 300 г;

  • кабачки — 400 г;

  • картофель — 300 г;

  • морковь — 100 г;

  • лук — 100 г;

  • вода — 1,5 л;

  • растительное масло — 15 мл;

  • лавровый лист — 1 шт.;

  • соль — 1-1,5 ч. л.;

  • черный молотый перец — ¼ ч. л.;

  • укроп или петрушка — 15 г.

Как приготовить

  • Куриное филе промойте, обсушите и нарежьте небольшими кусочками. Переложите мясо в кастрюлю, залейте 1,5л холодной воды и поставьте на огонь.

  • После закипания снимите пену, убавьте температуру и варите курицу примерно 10 минут.

  • Тем временем очистите картофель и нарежьте кубиками. Лук измельчите, морковь натрите.

  • На сковороде разогрейте 15 мл растительного масла. Обжарьте лук и морковь в течение 4-5 минут.

  • Добавьте в кастрюлю картофель и овощную зажарку. Варите еще 8–10 минут.

  • Кабачки нарежьте кубиками и положите в суп, когда картофель уже почти готов.

  • Добавьте лавровый лист, соль и перец. Варите еще 7–8 минут.

  • Выключите огонь, достаньте лавровый лист и добавьте измельченную зелень.

  • Накройте кастрюлю крышкой и оставьте суп настояться около 5 минут.

Готовое блюдо можно подавать со сметаной. Если хочется более насыщенного вкуса, часть кабачков перед добавлением в кастрюлю можно слегка подрумянить на сковороде.

3. Летний суп из кабачков и помидоров

В августе кабачки следует совместить с другими сезонными овощами. Помидоры придадут блюду легкой кислинки, а сладкий перец — аромату.

Ингредиенты

  • кабачки — 500 г;

  • помидоры — 300 г;

  • картофель — 250 г;

  • сладкий перец — 150 г;

  • морковь — 100 г;

  • лук — 100 г;

  • вода или овощной бульон — 1,2 л;

  • растительное масло — 20 мл;

  • чеснок — 2 зубчика;

  • соль — 1 ч. л.;

  • черный молотый перец — ¼ ч. л.;

  • паприка — ½ ч. л.;

  • базилик или петрушка — 15 г.

Как приготовить

  • Лук нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите. Сладкий перец очистите от семян и нарежьте полосками.

  • В кастрюле разогрейте 20 мл растительного масла. Положите лук и морковь и обжаривайте 4 минуты.

  • Добавьте перец и готовьте еще 2-3 минуты.

  • Картофель очистите, нарежьте кубиками и переведите в овощи.

  • Влейте 1,2л воды или бульона, доведите до кипения и варите примерно 10 минут.

  • Помидоры нарежьте небольшими кусочками. Если не нравится кожура, предварительно залейте их кипятком на 30–60 секунд, после чего снимите ее.

  • Кабачки нарежьте кубиками. Разместите их вместе с помидорами в кастрюле.

  • Посолите, добавьте паприку и черный перец. Варите еще 8–10 минут.

  • За 1–2 минуты до готовности добавьте измельченный чеснок.

  • Выключите огонь, добавьте зелень и оставьте суп под крышкой на 5 минут.

Этот суп можно есть горячим или немного охлажденным. Если перебить готовое блюдо блендером, получится густой овощной крем-суп.

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