Кабачки уже некуда деть? : топ-3 легкие рецепты супов, которые следует приготовить в августе.

Как приготовить суп из кабачков

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Август — отличное время для легких овощных супов, ведь кабачки сейчас особенно доступны и хорошо сочетаются с сезонными продуктами. Из них можно приготовить нежный крем-суп, более сытное блюдо с курицей или ароматный суп с помидорами.

В материале ТСН.ua собрали три простых рецепта. Все они рассчитаны примерно на 4 порции, а в приготовлении не требуется сложных кулинарных навыков.

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1. Нежный крем-суп из кабачков со сливками

Этот вариант подойдет для легкого обеда или ужина. Суп имеет нежную текстуру, а сливки делают вкус насыщеннее.

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Ингредиенты

кабачки — 600 г;

картофель — 250 г;

морковь — 100 г;

лук — 100 г;

сливки 10-15% — 150 мл;

вода или овощной бульон — 700 мл;

растительное масло — 20 мл;

чеснок — 1 зубчик;

соль — 1 ч. л. без горки или по вкусу;

черный молотый перец — ¼ ч. л.;

укроп — 10 г.

Как приготовить

Кабачки вымойте и нарежьте кубиками. Если овощ молодой, кожуру можно не снимать. Картофель очистите и нарежьте примерно такими же кусочками.

Лук измельчите, морковь натрите на крупной терке.

В кастрюле разогрейте 20 мл растительного масла. Добавьте лук и морковь и обжаривайте примерно 4–5 минут на среднем огне.

Добавьте картофель, кабачки и измельченный чеснок.

Влейте 700 мл воды или бульона, доведите до кипения. Посолите и варите около 15–18 минут, пока картофель и кабачки не станут мягкими.

Снимите кастрюлю с огня и перебейте содержимое погружного блендера до однородной консистенции.

Влейте 150 мл сливок, добавьте перец и перемешайте.

Поверните суп на плиту и прогрейте 2–3 минуты, но не доводите до активного кипения.

Перед подачей посыпьте свежим укропом. По желанию к тарелке можно добавить сухарики или семена тыквы.

2. Суп из кабачков и курицы

Если одного овощного супа недостаточно, следует добавить куриное филе. Оно сделает блюдо более сытным, но кабачки сохранят его легкость.

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Ингредиенты

куриное филе — 300 г;

кабачки — 400 г;

картофель — 300 г;

морковь — 100 г;

лук — 100 г;

вода — 1,5 л;

растительное масло — 15 мл;

лавровый лист — 1 шт.;

соль — 1-1,5 ч. л.;

черный молотый перец — ¼ ч. л.;

укроп или петрушка — 15 г.

Как приготовить

Куриное филе промойте, обсушите и нарежьте небольшими кусочками. Переложите мясо в кастрюлю, залейте 1,5л холодной воды и поставьте на огонь.

После закипания снимите пену, убавьте температуру и варите курицу примерно 10 минут.

Тем временем очистите картофель и нарежьте кубиками. Лук измельчите, морковь натрите.

На сковороде разогрейте 15 мл растительного масла. Обжарьте лук и морковь в течение 4-5 минут.

Добавьте в кастрюлю картофель и овощную зажарку. Варите еще 8–10 минут.

Кабачки нарежьте кубиками и положите в суп, когда картофель уже почти готов.

Добавьте лавровый лист, соль и перец. Варите еще 7–8 минут.

Выключите огонь, достаньте лавровый лист и добавьте измельченную зелень.

Накройте кастрюлю крышкой и оставьте суп настояться около 5 минут.

Готовое блюдо можно подавать со сметаной. Если хочется более насыщенного вкуса, часть кабачков перед добавлением в кастрюлю можно слегка подрумянить на сковороде.

3. Летний суп из кабачков и помидоров

В августе кабачки следует совместить с другими сезонными овощами. Помидоры придадут блюду легкой кислинки, а сладкий перец — аромату.

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Ингредиенты

кабачки — 500 г;

помидоры — 300 г;

картофель — 250 г;

сладкий перец — 150 г;

морковь — 100 г;

лук — 100 г;

вода или овощной бульон — 1,2 л;

растительное масло — 20 мл;

чеснок — 2 зубчика;

соль — 1 ч. л.;

черный молотый перец — ¼ ч. л.;

паприка — ½ ч. л.;

базилик или петрушка — 15 г.

Как приготовить

Лук нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите. Сладкий перец очистите от семян и нарежьте полосками.

В кастрюле разогрейте 20 мл растительного масла. Положите лук и морковь и обжаривайте 4 минуты.

Добавьте перец и готовьте еще 2-3 минуты.

Картофель очистите, нарежьте кубиками и переведите в овощи.

Влейте 1,2л воды или бульона, доведите до кипения и варите примерно 10 минут.

Помидоры нарежьте небольшими кусочками. Если не нравится кожура, предварительно залейте их кипятком на 30–60 секунд, после чего снимите ее.

Кабачки нарежьте кубиками. Разместите их вместе с помидорами в кастрюле.

Посолите, добавьте паприку и черный перец. Варите еще 8–10 минут.

За 1–2 минуты до готовности добавьте измельченный чеснок.

Выключите огонь, добавьте зелень и оставьте суп под крышкой на 5 минут.

Этот суп можно есть горячим или немного охлажденным. Если перебить готовое блюдо блендером, получится густой овощной крем-суп.

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