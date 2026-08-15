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Кабачки уже некуда деть? : топ-3 легкие рецепты супов, которые следует приготовить в августе.
Рассказываем, что можно приготовить из кабачков всего за 30 минут.
Август — отличное время для легких овощных супов, ведь кабачки сейчас особенно доступны и хорошо сочетаются с сезонными продуктами. Из них можно приготовить нежный крем-суп, более сытное блюдо с курицей или ароматный суп с помидорами.
В материале ТСН.ua собрали три простых рецепта. Все они рассчитаны примерно на 4 порции, а в приготовлении не требуется сложных кулинарных навыков.
1. Нежный крем-суп из кабачков со сливками
Этот вариант подойдет для легкого обеда или ужина. Суп имеет нежную текстуру, а сливки делают вкус насыщеннее.
Ингредиенты
кабачки — 600 г;
картофель — 250 г;
морковь — 100 г;
лук — 100 г;
сливки 10-15% — 150 мл;
вода или овощной бульон — 700 мл;
растительное масло — 20 мл;
чеснок — 1 зубчик;
соль — 1 ч. л. без горки или по вкусу;
черный молотый перец — ¼ ч. л.;
укроп — 10 г.
Как приготовить
Кабачки вымойте и нарежьте кубиками. Если овощ молодой, кожуру можно не снимать. Картофель очистите и нарежьте примерно такими же кусочками.
Лук измельчите, морковь натрите на крупной терке.
В кастрюле разогрейте 20 мл растительного масла. Добавьте лук и морковь и обжаривайте примерно 4–5 минут на среднем огне.
Добавьте картофель, кабачки и измельченный чеснок.
Влейте 700 мл воды или бульона, доведите до кипения. Посолите и варите около 15–18 минут, пока картофель и кабачки не станут мягкими.
Снимите кастрюлю с огня и перебейте содержимое погружного блендера до однородной консистенции.
Влейте 150 мл сливок, добавьте перец и перемешайте.
Поверните суп на плиту и прогрейте 2–3 минуты, но не доводите до активного кипения.
Перед подачей посыпьте свежим укропом. По желанию к тарелке можно добавить сухарики или семена тыквы.
2. Суп из кабачков и курицы
Если одного овощного супа недостаточно, следует добавить куриное филе. Оно сделает блюдо более сытным, но кабачки сохранят его легкость.
Ингредиенты
куриное филе — 300 г;
кабачки — 400 г;
картофель — 300 г;
морковь — 100 г;
лук — 100 г;
вода — 1,5 л;
растительное масло — 15 мл;
лавровый лист — 1 шт.;
соль — 1-1,5 ч. л.;
черный молотый перец — ¼ ч. л.;
укроп или петрушка — 15 г.
Как приготовить
Куриное филе промойте, обсушите и нарежьте небольшими кусочками. Переложите мясо в кастрюлю, залейте 1,5л холодной воды и поставьте на огонь.
После закипания снимите пену, убавьте температуру и варите курицу примерно 10 минут.
Тем временем очистите картофель и нарежьте кубиками. Лук измельчите, морковь натрите.
На сковороде разогрейте 15 мл растительного масла. Обжарьте лук и морковь в течение 4-5 минут.
Добавьте в кастрюлю картофель и овощную зажарку. Варите еще 8–10 минут.
Кабачки нарежьте кубиками и положите в суп, когда картофель уже почти готов.
Добавьте лавровый лист, соль и перец. Варите еще 7–8 минут.
Выключите огонь, достаньте лавровый лист и добавьте измельченную зелень.
Накройте кастрюлю крышкой и оставьте суп настояться около 5 минут.
Готовое блюдо можно подавать со сметаной. Если хочется более насыщенного вкуса, часть кабачков перед добавлением в кастрюлю можно слегка подрумянить на сковороде.
3. Летний суп из кабачков и помидоров
В августе кабачки следует совместить с другими сезонными овощами. Помидоры придадут блюду легкой кислинки, а сладкий перец — аромату.
Ингредиенты
кабачки — 500 г;
помидоры — 300 г;
картофель — 250 г;
сладкий перец — 150 г;
морковь — 100 г;
лук — 100 г;
вода или овощной бульон — 1,2 л;
растительное масло — 20 мл;
чеснок — 2 зубчика;
соль — 1 ч. л.;
черный молотый перец — ¼ ч. л.;
паприка — ½ ч. л.;
базилик или петрушка — 15 г.
Как приготовить
Лук нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите. Сладкий перец очистите от семян и нарежьте полосками.
В кастрюле разогрейте 20 мл растительного масла. Положите лук и морковь и обжаривайте 4 минуты.
Добавьте перец и готовьте еще 2-3 минуты.
Картофель очистите, нарежьте кубиками и переведите в овощи.
Влейте 1,2л воды или бульона, доведите до кипения и варите примерно 10 минут.
Помидоры нарежьте небольшими кусочками. Если не нравится кожура, предварительно залейте их кипятком на 30–60 секунд, после чего снимите ее.
Кабачки нарежьте кубиками. Разместите их вместе с помидорами в кастрюле.
Посолите, добавьте паприку и черный перец. Варите еще 8–10 минут.
За 1–2 минуты до готовности добавьте измельченный чеснок.
Выключите огонь, добавьте зелень и оставьте суп под крышкой на 5 минут.
Этот суп можно есть горячим или немного охлажденным. Если перебить готовое блюдо блендером, получится густой овощной крем-суп.