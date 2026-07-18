ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
63
Время на прочтение
3 мин

Кабачковая икра, как в детстве — топ-3 проверенные рецепты на зиму

Кабачковая икра — закуска, вкус которой многие помнят еще с детства. Нежная, ароматная и универсальная, она каждый год возвращается в список любимых домашних заготовок на зиму.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Кабачковая икра.

Кабачковая икра. / © ТСН.ua

Кабачковая икра — одна из самых любимых домашних заготовок на зиму. Нежная, ароматная и насыщенная овощным вкусом, она отлично подходит для бутербродов, гарниров или как самостоятельная закуска.

СайтТСН.ua подготовил топ-3 рецепта, которые обязательно понравятся.

Кабачковая икра по «ГОСТу»

Кабачковую икру в советское время готовили по так называемому ГОСТу: из простых ингредиентов — кабачков, моркови, лука и томатной пасты. Сегодня приготовить эту популярную закуску можно и дома.

Ингредиенты

  • кабачки очищенные — 1 кг

  • морковь — 300 г

  • лук — 300 г

  • томатная паста — 80 г

  • растительное масло — 70 мл

  • сахар — 1 ст. л

  • соль — 1 ч. л

  • черный молотый перец — ¼ ч. л

  • уксус 9% — 1 ст. л

Из этого количества продуктов выходит примерно 2 банка по 0,5л.

Приготовление:

  1. Кабачки очистите и нарежьте кубиками. Лук накрошите небольшими кусками, морковь натрите на большой терке.

  2. Сначала на сковороде обжарьте лук до золотистого цвета. Затем добавьте морковь и томатную пасту. Тушите несколько минут. Позже добавьте кабачки, соль, сахар и перец.

  3. Готовьте овощи под крышкой на слабом огне к мягкости. Затем перебейте в блендере до однородной консистенции. Добавьте уксус и перемешайте.

  4. После этого икру нужно снова тушить. Поставьте на небольшой огонь и доведите до кипения. После этого разложите в стерилизованные банки, закройте крышками. Банки переверните и оставьте до полного охлаждения.

Кабачковая икра с майонезом

Кабачковая икра с майонезом — это вариант с более кремовой текстурой и насыщенным вкусом.

Ингредиенты:

  • кабачки очищенные — 1 кг

  • лук — 170 г

  • майонез 72% — 65-70 г

  • томатная паста — 50 г

  • растительное масло — 3 ст. л

  • соль — 2 ч. л

  • сахар — 2 ч. л

  • молотый черный перец

  • уксус 9% — 2 ч. л

Приготовление:

  1. Кабачки и лук очистите и нарежьте кусочками. Овощи измельчите вместе с помощью мясорубки или блендера.

  2. Овощную массу тушите на среднем огне примерно 40-60 мин — пока жидкость не испарится. Периодически помешивайте, чтобы икра не пригорела.

  3. Добавьте майонез, томатную пасту, растительное масло, соль, сахар и перец. Перемешайте и варите на слабом огне еще 20–30 минут. Подайте уксус, проварите еще 1–2 мин.

  4. Горячую икру разложите в стерилизованные банки, закройте крышками, переверните и оставьте до полного охлаждения.

Из этого количества продуктов выходит две банки по 0,5л.

Кабачковая икра с томатной пастой

Томат в икре придает легкую кислинку и балансирует вкус — кабачки обладают нежным, нейтральным вкусом, а томат делает его более выразительным.

Ингредиенты:

  • кабачки — 1 кг

  • лук — 300 г

  • морковь — 250 г

  • томат — 90 г

  • растительное масло — 80 мл

  • соль — 1 ст. л.

  • сахар — 1 ст. л.

  • перец — по вкусу

  • уксус 9% — 1 ст. л

Приготовление:

  1. Кабачки, морковь и лук очистите от кожуры, нарежьте кусочками. Морковь переложите в кастрюлю, добавьте масло и тушите несколько минут. Добавьте лук и кабачки, а также соль, сахар и перец.

  2. Тушите овощи на небольшом огне, а когда они станут мягкими, добавьте томатную пасту. Готовьте еще 10 мин, периодически помешивая.

  3. Горячую овощную массу перебейте блендером до нежной консистенции. Поверните на огонь и проварите еще несколько минут. На завершающем этапе добавьте уксус, перемешайте и снимите с плиты.

  4. Горячую кабачковую икру разложите в стерилизованные банки, накройте крышками и стерилизуйте 10–15 мин. После этого закрутите банки, переверните и оставьте до полного охлаждения.

Из ингредиентов получится примерно 2 банка по 0,5л.

Напомним, мы писали о том, как приготовить варенье из кабачков.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
63
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie