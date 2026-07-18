Кабачковая икра. / © ТСН.ua

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Кабачковая икра — одна из самых любимых домашних заготовок на зиму. Нежная, ароматная и насыщенная овощным вкусом, она отлично подходит для бутербродов, гарниров или как самостоятельная закуска.

СайтТСН.ua подготовил топ-3 рецепта, которые обязательно понравятся.

Кабачковая икра по «ГОСТу»

Кабачковую икру в советское время готовили по так называемому ГОСТу: из простых ингредиентов — кабачков, моркови, лука и томатной пасты. Сегодня приготовить эту популярную закуску можно и дома.

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Ингредиенты

кабачки очищенные — 1 кг

морковь — 300 г

лук — 300 г

томатная паста — 80 г

растительное масло — 70 мл

сахар — 1 ст. л

соль — 1 ч. л

черный молотый перец — ¼ ч. л

уксус 9% — 1 ст. л

Из этого количества продуктов выходит примерно 2 банка по 0,5л.

Приготовление:

Кабачки очистите и нарежьте кубиками. Лук накрошите небольшими кусками, морковь натрите на большой терке. Сначала на сковороде обжарьте лук до золотистого цвета. Затем добавьте морковь и томатную пасту. Тушите несколько минут. Позже добавьте кабачки, соль, сахар и перец. Готовьте овощи под крышкой на слабом огне к мягкости. Затем перебейте в блендере до однородной консистенции. Добавьте уксус и перемешайте. После этого икру нужно снова тушить. Поставьте на небольшой огонь и доведите до кипения. После этого разложите в стерилизованные банки, закройте крышками. Банки переверните и оставьте до полного охлаждения.

Кабачковая икра с майонезом

Кабачковая икра с майонезом — это вариант с более кремовой текстурой и насыщенным вкусом.

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Ингредиенты:

кабачки очищенные — 1 кг

лук — 170 г

майонез 72% — 65-70 г

томатная паста — 50 г

растительное масло — 3 ст. л

соль — 2 ч. л

сахар — 2 ч. л

молотый черный перец

уксус 9% — 2 ч. л

Приготовление:

Кабачки и лук очистите и нарежьте кусочками. Овощи измельчите вместе с помощью мясорубки или блендера. Овощную массу тушите на среднем огне примерно 40-60 мин — пока жидкость не испарится. Периодически помешивайте, чтобы икра не пригорела. Добавьте майонез, томатную пасту, растительное масло, соль, сахар и перец. Перемешайте и варите на слабом огне еще 20–30 минут. Подайте уксус, проварите еще 1–2 мин. Горячую икру разложите в стерилизованные банки, закройте крышками, переверните и оставьте до полного охлаждения.

Из этого количества продуктов выходит две банки по 0,5л.

Кабачковая икра с томатной пастой

Томат в икре придает легкую кислинку и балансирует вкус — кабачки обладают нежным, нейтральным вкусом, а томат делает его более выразительным.

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Ингредиенты:

кабачки — 1 кг

лук — 300 г

морковь — 250 г

томат — 90 г

растительное масло — 80 мл

соль — 1 ст. л.

сахар — 1 ст. л.

перец — по вкусу

уксус 9% — 1 ст. л

Приготовление:

Кабачки, морковь и лук очистите от кожуры, нарежьте кусочками. Морковь переложите в кастрюлю, добавьте масло и тушите несколько минут. Добавьте лук и кабачки, а также соль, сахар и перец. Тушите овощи на небольшом огне, а когда они станут мягкими, добавьте томатную пасту. Готовьте еще 10 мин, периодически помешивая. Горячую овощную массу перебейте блендером до нежной консистенции. Поверните на огонь и проварите еще несколько минут. На завершающем этапе добавьте уксус, перемешайте и снимите с плиты. Горячую кабачковую икру разложите в стерилизованные банки, накройте крышками и стерилизуйте 10–15 мин. После этого закрутите банки, переверните и оставьте до полного охлаждения.

Из ингредиентов получится примерно 2 банка по 0,5л.

Напомним, мы писали о том, как приготовить варенье из кабачков.

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