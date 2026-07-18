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Кабачковая икра, как в детстве — топ-3 проверенные рецепты на зиму
Кабачковая икра — закуска, вкус которой многие помнят еще с детства. Нежная, ароматная и универсальная, она каждый год возвращается в список любимых домашних заготовок на зиму.
Кабачковая икра — одна из самых любимых домашних заготовок на зиму. Нежная, ароматная и насыщенная овощным вкусом, она отлично подходит для бутербродов, гарниров или как самостоятельная закуска.
СайтТСН.ua подготовил топ-3 рецепта, которые обязательно понравятся.
Кабачковая икра по «ГОСТу»
Кабачковую икру в советское время готовили по так называемому ГОСТу: из простых ингредиентов — кабачков, моркови, лука и томатной пасты. Сегодня приготовить эту популярную закуску можно и дома.
Ингредиенты
кабачки очищенные — 1 кг
морковь — 300 г
лук — 300 г
томатная паста — 80 г
растительное масло — 70 мл
сахар — 1 ст. л
соль — 1 ч. л
черный молотый перец — ¼ ч. л
уксус 9% — 1 ст. л
Из этого количества продуктов выходит примерно 2 банка по 0,5л.
Приготовление:
Кабачки очистите и нарежьте кубиками. Лук накрошите небольшими кусками, морковь натрите на большой терке.
Сначала на сковороде обжарьте лук до золотистого цвета. Затем добавьте морковь и томатную пасту. Тушите несколько минут. Позже добавьте кабачки, соль, сахар и перец.
Готовьте овощи под крышкой на слабом огне к мягкости. Затем перебейте в блендере до однородной консистенции. Добавьте уксус и перемешайте.
После этого икру нужно снова тушить. Поставьте на небольшой огонь и доведите до кипения. После этого разложите в стерилизованные банки, закройте крышками. Банки переверните и оставьте до полного охлаждения.
Кабачковая икра с майонезом
Кабачковая икра с майонезом — это вариант с более кремовой текстурой и насыщенным вкусом.
Ингредиенты:
кабачки очищенные — 1 кг
лук — 170 г
майонез 72% — 65-70 г
томатная паста — 50 г
растительное масло — 3 ст. л
соль — 2 ч. л
сахар — 2 ч. л
молотый черный перец
уксус 9% — 2 ч. л
Приготовление:
Кабачки и лук очистите и нарежьте кусочками. Овощи измельчите вместе с помощью мясорубки или блендера.
Овощную массу тушите на среднем огне примерно 40-60 мин — пока жидкость не испарится. Периодически помешивайте, чтобы икра не пригорела.
Добавьте майонез, томатную пасту, растительное масло, соль, сахар и перец. Перемешайте и варите на слабом огне еще 20–30 минут. Подайте уксус, проварите еще 1–2 мин.
Горячую икру разложите в стерилизованные банки, закройте крышками, переверните и оставьте до полного охлаждения.
Из этого количества продуктов выходит две банки по 0,5л.
Кабачковая икра с томатной пастой
Томат в икре придает легкую кислинку и балансирует вкус — кабачки обладают нежным, нейтральным вкусом, а томат делает его более выразительным.
Ингредиенты:
кабачки — 1 кг
лук — 300 г
морковь — 250 г
томат — 90 г
растительное масло — 80 мл
соль — 1 ст. л.
сахар — 1 ст. л.
перец — по вкусу
уксус 9% — 1 ст. л
Приготовление:
Кабачки, морковь и лук очистите от кожуры, нарежьте кусочками. Морковь переложите в кастрюлю, добавьте масло и тушите несколько минут. Добавьте лук и кабачки, а также соль, сахар и перец.
Тушите овощи на небольшом огне, а когда они станут мягкими, добавьте томатную пасту. Готовьте еще 10 мин, периодически помешивая.
Горячую овощную массу перебейте блендером до нежной консистенции. Поверните на огонь и проварите еще несколько минут. На завершающем этапе добавьте уксус, перемешайте и снимите с плиты.
Горячую кабачковую икру разложите в стерилизованные банки, накройте крышками и стерилизуйте 10–15 мин. После этого закрутите банки, переверните и оставьте до полного охлаждения.
Из ингредиентов получится примерно 2 банка по 0,5л.
Напомним, мы писали о том, как приготовить варенье из кабачков.