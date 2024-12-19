Качество стирки значительно улучшится: что сообразительные хозяйки добавляют в барабан

Стиральная машинка стала неотъемлемой частью современного быта, потому что освобождает кучу времени для более приятных вещей, чем стирка белья.

Даже самая качественная техника требует правильного обслуживания для поддержания надлежащей работы. Со временем в барабане появляются неприятные запахи и плесень, что негативно влияет на качество стирки. Впрочем, сообразительные хозяйки нашли способ, как улучшить работу прибора и при этом избавиться от грибковых микроорганизмов. Регулярное применение этого способа поможет поддерживать чистоту барабана и предотвратить появление неприятных запахов.

Как улучшить качество стирки и поддерживать чистоту стиральной машинки: полезный лайфхак

Опытные хозяйки решают эти вопросы с помощью эфирных масел. Они не только очищают барабан, но и обеспечивают идеальную чистоту и свежесть постиранного белья.

Сначала нужно определиться с выбором эфирного масла. Оптимальным вариантом будут масла с дезинфицирующими свойствами: эвкалиптовое, лимонное, чайное дерево, лаванда или мята. Перед применением средства следует убедиться, что барабан стиральной машины пуст. Это обеспечит равномерное распределение масла по его внутренней поверхности.

Также эфирное масло нужно добавить в отсек кондиционера, три капли хватит. После процедуры можно будет загружать стирку и запускать режим, которым вы пользуетесь. Во время цикла стирки эфирное масло равномерно распределится по барабану и проникнет в волокна ткани. Таким образом, белье не только будет иметь приятный запах, но и хорошо выстирается. Так как эфирные масла помогают растворять жирные и устаревшие пятна и обладают антисептическими свойствами.

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