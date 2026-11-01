Как 65 холодильников: стало известно, какой бытовой прибор потребляет больше всего электроэнергии

Потребление электричества / © pexels.com

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Электрическая духовка при работе может потреблять столько же мгновенной мощности, сколько 65 холодильников. Этот прибор есть на многих кухнях, а снизить затраты на электроэнергию помогут несколько простых изменений в привычках приготовления пищи.

Об этом пишет radiotrek.

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Почему электрическая духовка потребляет много энергии

Мощность электрических духовок обычно составляет от 2000 до 5000 Вт. Для сравнения, компрессор холодильника при работе может потреблять примерно 40 Вт. Итак, духовка мощностью 2600 Вт по показателю мгновенной мощности равна 65 таким компрессорам, включенным одновременно.

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Однако это не значит, что духовка за один сеанс тратит столько же электроэнергии, сколько 65 холодильников. Важно различать мощность и общее количество потребленной электроэнергии.

Холодильник подключен к сети круглосуточно, но компрессор работает циклически — включается и выключается в зависимости от температуры внутри. Духовка же требует значительной мощности, прежде всего для нагревания и поддержания заданной температуры во время приготовления.

Фактические издержки зависят от модели техники, выбранного температурного режима, продолжительности работы и частоты использования. Некоторые духовки также потребляют электроэнергию в режиме ожидания, например для питания часов или дисплея.

Как сэкономить электроэнергию при пользовании духовкой

Чтобы снизить потребление электроэнергии, не обязательно отказываться от приготовления пищи в духовке. Достаточно скорректировать несколько привычных действий.

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Готовьте несколько блюд за раз. Если это позволяет рецепт, можно одновременно запекать несколько блюд. Так не придется повторно нагреть духовку для каждого приготовления.

Не открывайте дверцу без необходимости. Каждое открывание приводит к потере тепла. Чтобы снова добиться нужной температуры, прибору приходится тратить дополнительную энергию.

Используйте остаточное тепло. В некоторых случаях духовку можно выключить за несколько минут до завершения приготовления. Кушанье продолжит готовиться благодаря теплу, которое сохраняется внутри. В то же время, этот способ подходит не для всех рецептов.

Проверьте потребление в режиме ожидания. Некоторые модели продолжают питать электронные часы или дисплей даже после приготовления. Если инструкция изготовителя это позволяет, духовку можно отсоединять от сети, когда она не используется.

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Какие еще приборы потребляют электроэнергию после отключения

Духовка — не единственное бытовое устройство, которое может использовать электроэнергию в режиме ожидания. К сети часто подключены телевизоры, зарядные устройства и другая техника.

Объем потребления зависит от конкретной модели и ее режима работы. Поэтому не каждое устройство, оставляемое в розетке, создает значительные дополнительные затраты.

Если техника не нужна, ее можно отключить от сети, если это безопасно и не противоречит инструкции производителя.

Даже небольшие изменения в использовании бытовых приборов помогают более рационально потреблять электроэнергию. В то же время, оценивать затраты следует не только по мощности техники, но и по тому, сколько времени она работает.

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