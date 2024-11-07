Как ангел-хранитель пытается предупредить нас об опасности: 5 сигналов

Высшие силы, стараясь уберечь нас от неправильных решений и беды, дают нам эти знаки.
Рассказываем о пяти признаках того, что ангел-хранитель пытается предупредить вас об опасности.
Какие знаки посылают нам высшие силы, чтобы уберечь от опасности
- Сомнения. Если вы очень сомневаетесь в чем-то, стоит остановиться и подумать, действительно ли ваш выбор правильный. Вполне возможно, ваш ангел-хранитель посылает вам негативные мысли для того, чтобы уберечь от беды.
- Сны. Высшие силы связываются с нами через сны, показывая, что может произойти. Поэтому не стоит игнорировать подсказки, которые даются во снах.
- Сильные эмоции. Ангел-хранитель посылает нам сильные ощущения для того, чтобы уберечь от неправильных решений, опасных событий или людей. Если вам некомфортно или плохо, эти знаки также следует принять во внимание.
- Дежавю. Очень часто высшие силы через ощущения, что вы уже были в подобной ситуации, пытаются обратить ваше внимание на те или иные события.
- Проблемы с электричеством. Это еще один признак того, что до вас хочет достучаться ваш ангел-хранитель. Поэтому обращайте внимание на это и не игнорируйте, может быть, вас хотят предупредить об опасности.
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