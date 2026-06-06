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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
57
Время на прочтение
3 мин

Как безопасно и эффективно избавиться от плесени на стенах и потолке в квартире

Плесня на стенах и потолке — это не только эстетическая проблема, но и реальная угроза для здоровья и микроклимата в доме. Она быстро распространяется во влажных и плохо вентилируемых помещениях, особенно в ванной комнате, кухне и углах у окон.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Как избавиться от плесени на стенах

Как избавиться от плесени на стенах / © pexels.com

К счастью, в большинстве случаев избавиться от грибка можно самостоятельно, используя простые и доступные средства — уксус или раствор хлорки. В Simply Maid рассказали о двух проверенных методах, как безопасно удалить плесень со стен и потолка в домашних условиях.

Почему появляется плесень на стенах и потолке

Плесневик возникает там, где есть три условия:

  • повышенная влажность;

  • плохая вентиляция;

  • тепло.

Частые причины:

  • конденсат на окнах и стенах;

  • протечка крыши или труб;

  • сушка белья в комнате;

  • отсутствие вытяжки в ванной;

  • промерзание углов в квартире.

Важно: очищение плесени без устранения причины приведет к ее повторному появлению.

Подготовка перед очисткой

Перед началом работы обязательно:

  • откройте окна для проветривания;

  • наденьте перчатки и маску;

  • защитите мебель и пол;

  • избегайте вдыхания спор.

Это важно, ведь во время очищения споры плесени могут попадать в воздух.

Метод 1: Уксус (лучше всего для стен и потолка)

Уксус — одно из самых эффективных и безопасных средств для борьбы с плесенью на окрашенных стенах и потолке.

Он проникает в поверхность и помогает уничтожить грибок глубже, чем обычная поверхностная очистка.

Как использовать:

  1. Налейте белый уксус в распылитель (можно развести 1:1 с водой).

  2. Обильно нанесите на пораженный участок.

  3. Оставьте на 1 час.

  4. Протрите влажной тряпкой.

  5. Хорошо высушите поверхность.

Совет: для сильных поражений можно использовать неразбавленный уксус.

Метод 2: Раствор хлорки (для плитки и непористых поверхностей)

Хлорка эффективна на непористых поверхностях, таких как:

  • кафель;

  • стекло;

  • керамика;

  • окрашенные влагостойкие поверхности.

Как использовать:

  1. Смешайте 1 часть хлорки с 3-4 частями воды.

  2. Нанесите губкой или тряпкой.

  3. Аккуратно протрите пораженные участки.

  4. Дайте поверхности высохнуть.

  5. Обеспечьте хорошую вентиляцию.

Важно: никогда не смешивайте хлорку с уксусом — это опасно и образует токсичный газ.

Что лучше: уксус или хлорка

Уксус — лучший вариант для стен и потолка (пористые поверхности)

Хлорка — для плитки и ванной комнаты (непористые поверхности)

Ошибка большинства людей — использование хлорки на стенах. Она лишь «освещает» пятно, но не всегда полностью устраняет грибок в глубине.

Как предотвратить повторное появление плесени

Чтобы грибок не вернулся:

  • регулярно проветривайте помещение;

  • используйте вытяжку в ванной и кухне;

  • не сушите белье в комнате;

  • контролируйте уровень влажности;

  • устраняйте протекание и конденсат;

  • отодвигайте мебель от холодных стен.

FAQ

Как избавиться от плесени на стенах в квартире?

Лучше всего использовать белый уксус или специальные противогрибковые средства, тщательно обработать поверхность, дать ей высохнуть и устранить причину повышенной влажности.

Помогает ли хлорка от плесени?

Да, но преимущественно на непористых поверхностях. На стенах и потолке она может только убрать видимые пятна, но не всегда уничтожает грибок полностью.

Чем убрать черную плесень с потолка?

Черную плесень можно обработать уксусом или специальными антисептическими средствами, после чего обязательно нужно улучшить вентиляцию и снизить влажность в помещении.

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Дата публикации
Количество просмотров
57
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