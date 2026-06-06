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Как безопасно и эффективно избавиться от плесени на стенах и потолке в квартире
Плесня на стенах и потолке — это не только эстетическая проблема, но и реальная угроза для здоровья и микроклимата в доме. Она быстро распространяется во влажных и плохо вентилируемых помещениях, особенно в ванной комнате, кухне и углах у окон.
К счастью, в большинстве случаев избавиться от грибка можно самостоятельно, используя простые и доступные средства — уксус или раствор хлорки. В Simply Maid рассказали о двух проверенных методах, как безопасно удалить плесень со стен и потолка в домашних условиях.
Почему появляется плесень на стенах и потолке
Плесневик возникает там, где есть три условия:
повышенная влажность;
плохая вентиляция;
тепло.
Частые причины:
конденсат на окнах и стенах;
протечка крыши или труб;
сушка белья в комнате;
отсутствие вытяжки в ванной;
промерзание углов в квартире.
Важно: очищение плесени без устранения причины приведет к ее повторному появлению.
Подготовка перед очисткой
Перед началом работы обязательно:
откройте окна для проветривания;
наденьте перчатки и маску;
защитите мебель и пол;
избегайте вдыхания спор.
Это важно, ведь во время очищения споры плесени могут попадать в воздух.
Метод 1: Уксус (лучше всего для стен и потолка)
Уксус — одно из самых эффективных и безопасных средств для борьбы с плесенью на окрашенных стенах и потолке.
Он проникает в поверхность и помогает уничтожить грибок глубже, чем обычная поверхностная очистка.
Как использовать:
Налейте белый уксус в распылитель (можно развести 1:1 с водой).
Обильно нанесите на пораженный участок.
Оставьте на 1 час.
Протрите влажной тряпкой.
Хорошо высушите поверхность.
Совет: для сильных поражений можно использовать неразбавленный уксус.
Метод 2: Раствор хлорки (для плитки и непористых поверхностей)
Хлорка эффективна на непористых поверхностях, таких как:
кафель;
стекло;
керамика;
окрашенные влагостойкие поверхности.
Как использовать:
Смешайте 1 часть хлорки с 3-4 частями воды.
Нанесите губкой или тряпкой.
Аккуратно протрите пораженные участки.
Дайте поверхности высохнуть.
Обеспечьте хорошую вентиляцию.
Важно: никогда не смешивайте хлорку с уксусом — это опасно и образует токсичный газ.
Что лучше: уксус или хлорка
Уксус — лучший вариант для стен и потолка (пористые поверхности)
Хлорка — для плитки и ванной комнаты (непористые поверхности)
Ошибка большинства людей — использование хлорки на стенах. Она лишь «освещает» пятно, но не всегда полностью устраняет грибок в глубине.
Как предотвратить повторное появление плесени
Чтобы грибок не вернулся:
регулярно проветривайте помещение;
используйте вытяжку в ванной и кухне;
не сушите белье в комнате;
контролируйте уровень влажности;
устраняйте протекание и конденсат;
отодвигайте мебель от холодных стен.
FAQ
Как избавиться от плесени на стенах в квартире?
Лучше всего использовать белый уксус или специальные противогрибковые средства, тщательно обработать поверхность, дать ей высохнуть и устранить причину повышенной влажности.
Помогает ли хлорка от плесени?
Да, но преимущественно на непористых поверхностях. На стенах и потолке она может только убрать видимые пятна, но не всегда уничтожает грибок полностью.
Чем убрать черную плесень с потолка?
Черную плесень можно обработать уксусом или специальными антисептическими средствами, после чего обязательно нужно улучшить вентиляцию и снизить влажность в помещении.