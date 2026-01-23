Как безопасно пользоваться генератором во время отключений и не подвергать риску себя и соседей

Генератор / © Фото из открытых источников

Во время блэкаутов электрогенераторы становятся спасением, но их неправильное использование может представлять угрозу как для владельца, так и для людей вокруг. Генератор — это устройство повышенной опасности, поэтому пренебрежение инструкциями может привести к отравлению угарным газом, пожару или поражению током.

ТСН.ua собрал советы ГСЧС, которые помогут минимизировать риски.

Спасатели призывают покупать только сертифицированные модели и строго соблюдать требования производителя. Неправильно установленный или подключенный агрегат создает опасность не только для владельцев жилья, но и для соседей.

Где устанавливать генератор

Генератор должен работать исключительно на улице — желательно под навесом или в отдельном техническом помещении с качественной вентиляцией. Безопасное расстояние от зданий, машин, окон и других объектов — не менее 6 метров.

Возле сплошной негорючей стены без окон допускается монтаж на расстоянии от 1 метра. Агрегат должен стоять на ровной, надежной поверхности.

«Любое повреждение электрических проводников или оборудования должно быть устранено немедленно», — отмечают спасатели.

Как правильно подключать генератор

Монтаж и подключение должен выполнять специалист-электрик. Перед запуском стоит проверить мощность и технические характеристики модели.

Для собственной безопасности рекомендуется использовать сухие резиновые перчатки, обувь с резиновой подошвой, а по возможности — защитные очки и наушники.

Удлинители и кабели должны быть исправными и рассчитанными на большие нагрузки. Вилки электроприборов обязательно должны иметь заземление.

Правила эксплуатации генератора

Перед запуском необходимо убедиться в исправности проводки, отсутствии коррозии на контактах, перекручиваний или касания проводов горячих поверхностей. Элементы генератора должны быть заземлены.

Не стоит включать агрегат во время дождя, снега или в условиях повышенной влажности. Также следует избегать контакта с вращающимися частями.

Во время работы нужно контролировать техническое состояние — в случае появления посторонних звуков, подтекания топлива или масла генератор следует немедленно выключить и обесточить.

Рекомендуется делать технические перерывы — около 30 минут после каждых пяти часов непрерывной работы.

Хранение горючего

Топливо и смазочные материалы нужно держать отдельно — минимум в 10 метрах от жилых зданий и автомобилей. Для этого используют специальные канистры, предназначенные для хранения горючего вне помещений.

Лучшее место — проветриваемая зона под навесом с ограниченным доступом. В случае пролива горючего его засыпают песком и собирают в металлическую тару.

Что делать при возгорании

В случае пожара необходимо сразу позвонить в ГСЧС по номеру 101, сообщить адрес, место возгорания и наличие людей. Агрегат следует обесточить и, если ситуация позволяет, потушить пламя первичными средствами: подойдут огнетушители класса В или плотная кошма.

Также нужно вызвать другие аварийные службы при необходимости и встретить спасателей, чтобы быстро провести их к очагу возгорания.

Что категорически запрещено делать

размещать генератор в помещениях без вентиляции, подвалах или там, где находятся люди;

заправлять агрегат во время работы или пока двигатель горячий;

курить или пользоваться открытым огнем во время заправки;

изменять конструкцию генератора;

объединять несколько генераторов в цепь;

допускать детей и животных к оборудованию;

смешивать различные виды горючего или масла;

превышать допустимую нагрузку.

