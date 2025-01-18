Как безопасно "прикурить" разряженный аккумулятор: автоэксперты поделились секретами

Завести авто с разряженным аккумулятором поможет один из четырех способов, отличающихся по цене, скорости и безопасности.

Даже теплая зима может оказаться губительной для состояния аккумулятора автомобиля из-за чрезмерной влажности.

Об этом пишет AUTO.RIA.

"Автомобилистам со стажем может быть знакомой ситуация, когда после длительных выходных садишься за руль автомобиля, втыкаешь ключ в замок зажигания, но вместо звука работающего двигателя слышишь натужное старание стартера которое завершается лишь щелчком реле. В теории, у такого поведения авто может быть несколько причин, но в большинстве случаев вас просто подводит аккумулятор", – пишут эксперты издания.

Если вы оказались в такой ситуации, завести автомобиль вам поможет один из четырех способов, отличающихся по цене, скорости и безопасности.

Быстро, безопасно и дорого

Если ваше авто не заводится из-за разряженного аккумулятора, лучший способ его "оживить" – использовать пуско-зарядное устройство, которое часто называют "бустером" или "джамп-стартером".

"Особых навыков для этого не нужно: просто убедитесь, что устройство заряжено, присоедините к нему провода, а "крокодилы" накиньте на клеммы аккумулятора. Или, как советуют в инструкции пользователя некоторые автопроизводители, подключите "минус" к "массе", т.е. любой обнаженной металлической части конструкции", – объяснили эксперты.

Также важно проверить, что сохранена полюсность: красный "крокодил" должен быть на плюсовой клемме аккумулятора, а черный – на минусовой или на "массе".

Впрочем, этот способ имеет один недостаток – цена джамп-стартеров не намного меньше нового аккумулятора. Поэтому этот способ запуска разряженного аккумулятора не является самым распространенным.

Безопасно, дешево и долго

Второй способ также безопасен для автомобиля и стоит значительно дешевле. Речь идет о зарядном устройстве для аккумуляторных батарей. Некоторые современные модели также имеют функции восстановления аккумуляторов, что может значительно продлить срок эксплуатации батареи.

Но чтобы полностью зарядить батарею, вам понадобится несколько часов и подключение к электросети. Поэтому этот способ подойдет только в ситуации, когда вам не нужно ехать срочно.

Опасно, бесплатно и быстро

Третий способ эксперты советуют запомнить, как опасный.

"На машинах с "механикой" можно попросить кого-то элементарно толкнуть ваше авто и завестись "дедовским" способом. Однако машины с АКПП будут нуждаться в альтернативном источнике энергии вместо разряженного аккумулятора", — говорится в публикации.

Следует запомнить, что для "автоматов" такая попытка привести к поломке авто. Кроме того, это травмоопасно для людей, которые будут толкать автомобиль, особенно, если дорога скользкая. Поэтому заводить таким образом можно только "механику" и только в ситуации, когда нет других вариантов.

Мгновенно, бесплатно и рискованно

Самый популярный и в то же время самый быстрый и бесплатный способ завести автомобиль с разряженным аккумулятором – это прикуривание от другого автомобиля с помощью проводов.

"Чтобы не сделать разряженный аккумулятор наименьшей из проблем, перед "прикуриванием" авто стоит убедиться, что в обеих машинах одинаковое бортовое напряжение. Например, легковушки нельзя "подкуривать" от фуры, поскольку грузовики используют 24-вольтовую электрическую систему", — отметили эксперты. .

Но это не единственный риск. Также очень важна последовательность соединения аккумуляторов. Впрочем, если знать правила и подключать провода аккуратно, то обоим автомобилям ничего не угрожает.

"Нет существенной разницы с какого именно полюса начинать соединение двух автомобилей, но если первым подключить "минус", кузова обоих авто будут иметь одну общую "массу", поэтому случайный контакт плюсовой проволокой к железной части любого из автомобиля может вызвать короткое замыкание", – объяснили эксперты.

Поэтому безопаснее подсоединять "минусовые" провода последними. При этом на авто с разряженным аккумулятором "крокодил" лучше прицепить не к клемме батареи, а к деталям двигателя.

Безопасная схема подключения "крокодилов":

Подсоединить "крокодил" к плюсовой клемме аккумулятора-донора. Присоединить этот провод к "плюсу" разрядившейся батареи. Второй провод подсоединить к "минусу" заряженного аккумулятора. Другой конец второго провода закрепить на неокрашенной части двигателя автомобиля с разряженным аккумулятором.

При этом опытные водители подчеркивают, что двигатель авто-донора должен быть выключен, чтобы избежать скачков напряжения, которые могут повредить электронику разряженного автомобиля.

Когда нужно менять аккумулятор

Все аккумуляторы рано или поздно отрабатывают свой ресурс и "умирают" окончательно. Чтобы это не стало для вас неожиданностью, следует помнить о возрасте своего аккумулятора и вовремя его менять.

"Есть способы проверки остаточного ресурса аккумулятора, но если вашему уже более четырех лет, пора его заменить", – отметили эксперты.

Как правило, продавцы АКБ принимают старые аккумуляторы и предоставляют за это скидку на покупку нового. Это особенно важно для тех, кто имеет немного опыта или вообще не очень разбирается в технических нюансах.

Напомним, управление автомобилем зимой может стать настоящим испытанием даже для опытных водителей. А новички, которые первую зиму водят автомобиль, могут еще недооценить опасность погоды, например "черного льда" на дорогах.

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