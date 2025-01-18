Как безопасно "прикурить" разряженный аккумулятор: автоэксперты поделились секретами

Завести авто с разряженным аккумулятором поможет один из четырех способов, отличающихся по цене, скорости и безопасности.
Даже теплая зима может оказаться губительной для состояния аккумулятора автомобиля из-за чрезмерной влажности.
Об этом пишет AUTO.RIA.
"Автомобилистам со стажем может быть знакомой ситуация, когда после длительных выходных садишься за руль автомобиля, втыкаешь ключ в замок зажигания, но вместо звука работающего двигателя слышишь натужное старание стартера которое завершается лишь щелчком реле. В теории, у такого поведения авто может быть несколько причин, но в большинстве случаев вас просто подводит аккумулятор", – пишут эксперты издания.
Если вы оказались в такой ситуации, завести автомобиль вам поможет один из четырех способов, отличающихся по цене, скорости и безопасности.
Быстро, безопасно и дорого
Если ваше авто не заводится из-за разряженного аккумулятора, лучший способ его "оживить" – использовать пуско-зарядное устройство, которое часто называют "бустером" или "джамп-стартером".
"Особых навыков для этого не нужно: просто убедитесь, что устройство заряжено, присоедините к нему провода, а "крокодилы" накиньте на клеммы аккумулятора. Или, как советуют в инструкции пользователя некоторые автопроизводители, подключите "минус" к "массе", т.е. любой обнаженной металлической части конструкции", – объяснили эксперты.
Также важно проверить, что сохранена полюсность: красный "крокодил" должен быть на плюсовой клемме аккумулятора, а черный – на минусовой или на "массе".
Впрочем, этот способ имеет один недостаток – цена джамп-стартеров не намного меньше нового аккумулятора. Поэтому этот способ запуска разряженного аккумулятора не является самым распространенным.
Безопасно, дешево и долго
Второй способ также безопасен для автомобиля и стоит значительно дешевле. Речь идет о зарядном устройстве для аккумуляторных батарей. Некоторые современные модели также имеют функции восстановления аккумуляторов, что может значительно продлить срок эксплуатации батареи.
Но чтобы полностью зарядить батарею, вам понадобится несколько часов и подключение к электросети. Поэтому этот способ подойдет только в ситуации, когда вам не нужно ехать срочно.
Опасно, бесплатно и быстро
Третий способ эксперты советуют запомнить, как опасный.
"На машинах с "механикой" можно попросить кого-то элементарно толкнуть ваше авто и завестись "дедовским" способом. Однако машины с АКПП будут нуждаться в альтернативном источнике энергии вместо разряженного аккумулятора", — говорится в публикации.
Следует запомнить, что для "автоматов" такая попытка привести к поломке авто. Кроме того, это травмоопасно для людей, которые будут толкать автомобиль, особенно, если дорога скользкая. Поэтому заводить таким образом можно только "механику" и только в ситуации, когда нет других вариантов.
Мгновенно, бесплатно и рискованно
Самый популярный и в то же время самый быстрый и бесплатный способ завести автомобиль с разряженным аккумулятором – это прикуривание от другого автомобиля с помощью проводов.
"Чтобы не сделать разряженный аккумулятор наименьшей из проблем, перед "прикуриванием" авто стоит убедиться, что в обеих машинах одинаковое бортовое напряжение. Например, легковушки нельзя "подкуривать" от фуры, поскольку грузовики используют 24-вольтовую электрическую систему", — отметили эксперты. .
Но это не единственный риск. Также очень важна последовательность соединения аккумуляторов. Впрочем, если знать правила и подключать провода аккуратно, то обоим автомобилям ничего не угрожает.
"Нет существенной разницы с какого именно полюса начинать соединение двух автомобилей, но если первым подключить "минус", кузова обоих авто будут иметь одну общую "массу", поэтому случайный контакт плюсовой проволокой к железной части любого из автомобиля может вызвать короткое замыкание", – объяснили эксперты.
Поэтому безопаснее подсоединять "минусовые" провода последними. При этом на авто с разряженным аккумулятором "крокодил" лучше прицепить не к клемме батареи, а к деталям двигателя.
Безопасная схема подключения "крокодилов":
- Подсоединить "крокодил" к плюсовой клемме аккумулятора-донора.
- Присоединить этот провод к "плюсу" разрядившейся батареи.
- Второй провод подсоединить к "минусу" заряженного аккумулятора.
- Другой конец второго провода закрепить на неокрашенной части двигателя автомобиля с разряженным аккумулятором.
При этом опытные водители подчеркивают, что двигатель авто-донора должен быть выключен, чтобы избежать скачков напряжения, которые могут повредить электронику разряженного автомобиля.
Когда нужно менять аккумулятор
Все аккумуляторы рано или поздно отрабатывают свой ресурс и "умирают" окончательно. Чтобы это не стало для вас неожиданностью, следует помнить о возрасте своего аккумулятора и вовремя его менять.
"Есть способы проверки остаточного ресурса аккумулятора, но если вашему уже более четырех лет, пора его заменить", – отметили эксперты.
Как правило, продавцы АКБ принимают старые аккумуляторы и предоставляют за это скидку на покупку нового. Это особенно важно для тех, кто имеет немного опыта или вообще не очень разбирается в технических нюансах.
Напомним, управление автомобилем зимой может стать настоящим испытанием даже для опытных водителей. А новички, которые первую зиму водят автомобиль, могут еще недооценить опасность погоды, например "черного льда" на дорогах.
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