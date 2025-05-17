Чем отделать розы от черной пятнистости? / © Unsplash

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Это грибковое заболевание, поражающее практически все сорта королевы цветов, поэтому садоводам очень важно знать, как правильно бороться с черными пятнами на розе. Чаще всего болезнь проявляет себя при теплой и влажной погоде в июле-августе. Главным признаком ее является появление расплывчатых черных пятен, желтение и быстрое опадание нижних листьев.

Если поражение уже достаточно сильное, то от розы могут остаться только нераспущенные листочки и молодые побеги. А растения, которые уже болели черной пятнистостью, несут особую угрозу. Ведь споры грибка могут активизироваться уже после нескольких часов погоды, подходящей для этого заболевания.

Что делать с чёрными пятнами на розе? Конечно, лучшей борьбой является профилактика. Поэтому регулярно осматривайте кусты и удаляйте пораженные листья при первых признаках болезни. Все эти листья нужно немедленно сжечь. Это предотвращает размножение спор.

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Если болезнь уже взялась, то лучшее средство от черной пятнистости роз – это химические препараты, которые содержат в себе медь (медный купорос, хом, бордоская жидкость) или системные фунгициды. Также можно использовать и биопрепараты, в частности, подходит "Фитоспорин-М", к которому следует добавить стимулятор роста. Обрабатывают больные растения 3-4 раза с интервалом в пять дней.

Перед укрытием на зиму розы еще раз тщательно осмотрите и удалите все пораженные листья. Под кустами почву рекомендуется обработать препаратами на основе меди. Только правильный уход и быстрое реагирование на первые признаки болезни помогут получить здоровые и красивые розы в саду.

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