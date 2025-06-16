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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
19
Время на прочтение
1 мин

Как бороться с гусеницей на огороде: воспользуйтесь этими двумя методами еще до ее зарождения, чтобы не иметь проблем целое лето

Гусеница может появиться на участке внезапно и съесть весь урожай буквально в считанные дни. Чтобы этого не произошло, воспользуйтесь двумя простыми методами.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Как бороться с гусеницей на огороде

Как бороться с гусеницей на огороде / © Pixabay

Эксперты в один голос рекомендуют не злоупотреблять специальными аппаратами, содержащими химию, у себя на участке. Они могут не только уничтожить будущую гусеницу, но и навредить экосистеме сада и огорода, убив полезных насекомых и даже птиц.

Поэтому специалисты советуют воспользоваться простыми методами, базирующимися на природных средствах. Тогда гусеница вам будет не страшна.

Речь идет о двух растворах: зольном и растворе из табака. Как их приготовить?

Для приготовления зольного раствора рекомендуется использовать оцинкованные или металлические ведра. Засыпьте 0,5 л банка золы (растительная или печная сажа), залейте 10 л кипятка, перемешайте состав, накройте крышкой и настаивайте в течение суток. Затем добавьте к раствору половину куска хозяйственного мыла (натертого), размешайте и оставьте еще на сутки.

Раствор табака готовится очень просто. На 5 л теплой воды возьмите 200 г табачной пыли. Оставьте на 1-2 дня для настаивания. Слейте жидкость и можете сразу опрыскивать огород и сад. Можно повторить функцию через 1-1,5 недельки для усиления эффекта.

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Дата публикации
Количество просмотров
19
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