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Как бороться с гусеницей на огороде: воспользуйтесь этими двумя методами еще до ее зарождения, чтобы не иметь проблем целое лето
Гусеница может появиться на участке внезапно и съесть весь урожай буквально в считанные дни. Чтобы этого не произошло, воспользуйтесь двумя простыми методами.
Эксперты в один голос рекомендуют не злоупотреблять специальными аппаратами, содержащими химию, у себя на участке. Они могут не только уничтожить будущую гусеницу, но и навредить экосистеме сада и огорода, убив полезных насекомых и даже птиц.
Поэтому специалисты советуют воспользоваться простыми методами, базирующимися на природных средствах. Тогда гусеница вам будет не страшна.
Речь идет о двух растворах: зольном и растворе из табака. Как их приготовить?
Для приготовления зольного раствора рекомендуется использовать оцинкованные или металлические ведра. Засыпьте 0,5 л банка золы (растительная или печная сажа), залейте 10 л кипятка, перемешайте состав, накройте крышкой и настаивайте в течение суток. Затем добавьте к раствору половину куска хозяйственного мыла (натертого), размешайте и оставьте еще на сутки.
Раствор табака готовится очень просто. На 5 л теплой воды возьмите 200 г табачной пыли. Оставьте на 1-2 дня для настаивания. Слейте жидкость и можете сразу опрыскивать огород и сад. Можно повторить функцию через 1-1,5 недельки для усиления эффекта.