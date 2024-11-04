Как бороться с конденсатом на лобовом стекле: почему он возникает, народные средства и полезные советы

Ситуация с потливостью стекла в машине знакома многим водителям. Это происходит по разным причинам: от погодных условий до ошибок в эксплуатации. Однако последствия всегда одни – серьезное ограничение обзора.

Потеет стекло в машине осенью и зимой: причины

Передние, задние и боковые стекла в автомобиле могут потеть по разным причинам, среди которых наиболее распространены:

повышенный уровень влаги в салоне;

сильные перепады температуры;

высокий уровень влаги в воздухе на улице.

Если говорить о первой причине, то повышенный уровень влаги в салоне может появляться осенью и зимой из-за погодных условий, природных причин или состояния автомобиля. Например, когда температура воздуха на улице значительно ниже, чем внутри, стекло сильно охлаждается снаружи, а в салоне остается теплый и влажный воздух, и оседает на оконных стеклах как небольшие капли воды.

Влаге в салоне некуда испариться, поэтому она и начинает скапливаться. При этом страдает видимость, приводящая к возникновению на дороге опасных ситуаций.

Потеть стекло может также, если в машине много пассажиров, которые выдыхают в большом объеме теплый воздух. Иногда появление конденсата происходит по другим причинам:

в салоне или в багажном отделении находятся мокрые предметы;

активация режима рециркуляции, когда кондиционер охлаждает только тот воздух, который присутствует в салоне;

неправильное направление дефлекторов обогревателя – чтобы не потело стекло, струю воздуха нужно направить на окно, тогда конденсат будет быстрее удаляться;

загрязнение салонного фильтра – эта деталь влияет на эффективность вентиляции салона.

Не следует забывать и о конструктивных недоработках. Хотя такая ситуация и случается крайне редко, но на некоторых подержанных моделях (70-х или 80-х годов) окна в автомобиле действительно потеют постоянно.

Что делать, если лобовое стекло потеет изнутри

Что нужно сделать, чтобы не потело стекло в машине / Фото: Фото из открытых источников

Главная причина запотевания окон – влажность. Поэтому именно с ней нужно бороться прежде всего. Старайтесь не садиться за руль во влажной одежде, встряхивайте снег с подошв обуви, следите за промокшими ковриками и т.д.

Не забывайте поддерживать в чистоте салонный фильтр, ведь при большинстве ситуаций с проблемой можно справиться простой промывкой. Попытайтесь включить кондиционер. Хотя осенью и зимой такой совет кажется бессмысленным, однако он реально способен помочь.

Народные средства от запотевания стекла в машине

На помощь придут также и народные уловки:

Пена для бритья – нанесите тонкий слой геля или крема на стекло, а затем протрите сухой тряпкой. Соль – она отлично впитывает влагу, поэтому попробуйте в холодное время года разложить в салоне пакетики с солью, которая уберет весь конденсат. Лимон – разрезаете фрукт на две половинки, протираете разрезанной частью стекло в автомобиле, а затем протираете полотенцем. Газета – она помогает устранить разводы и отлично впитывает влагу. Мыло – интересный метод, который действительно работает. Нарисуйте в уголках лобового стекла квадратики с помощью обыкновенного мыла, а затем протрите тряпкой. Образуется невидимая глазу пленка, защищающая от конденсата. Созданный собственноручно средство – смешайте в пропорции 1:20 глицерин с этиловым спиртом. Смесь для удобства перелейте в распылитель и промойте ею окна. Зубная паста – нанести на стекло зубную пасту, втереть ее в поверхность пальцами, а затем вытереть сухой тряпкой, стекло будет оставаться чистым в течение всего дня.

Советы: как бороться с конденсатом на лобовом стекле

Чтобы не пришлось искать причину, почему в салоне потеют окна, следует соблюдать несколько важных правил:

регулярно проверяйте исправность вентиляционной системы;

периодически обрабатывайте стекло средствами от запотевания;

оставьте в салоне несколько пакетиков или баночек с силикагелем (его еще кладут в коробки с обувью для поглощения излишней влаги).

Ну и, конечно, следите за поддержкой герметичности салона. Ведь каждая, даже небольшая, щель есть путь для влаги.

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