Как бороться с медведкой: способ, который уничтожит медведку на долгое время

Как уничтожить медведку

С наступлением весеннего тепла хозяева дачных участков и огородов сталкиваются с одним из самых опасных подземных вредителей — медведкой (которую в народе часто называют медведкой или волчкой). Это насекомое способно в считанные дни уничтожить только что высаженную рассаду овощей или молодые плантации клубники, перегрызая корни растений на своем пути. Потому без своевременной защиты урожая не получить. Однако сложные механические пастки требуют слишком много времени, которого весной всегда не хватает. Наиболее эффективным, быстрым и проверенным годами способом борьбы является использование отравленных самодельных приманок на основе зерна.

Биологический цикл вредителя: когда начинать борьбу

Зимует насекомое глубоко под землей — примерно на расстоянии 30 сантиметров от поверхности. Как только почва на этой глубине прогревается до первых положительных температур (всего +3…5 °C), вредитель просыпается и начинает подниматься в верхние плодородные слои.

Оказавшись у поверхности, медведка обустраивает большое гнездо, где откладывает более 250 яиц. Вскоре из них появляются так называемые нимфы — молодые особи, внешне похожие на взрослых насекомых, но еще не имеющих развитых крыльев. Подрастая это многочисленное потомство начинает активно искать пищу, безжалостно перерезая корневую систему культурных растений. Именно поэтому принимать меры борьбы нужно как можно раньше, чтобы предупредить массовое размножение вредителя.

Почему народные методы проигрывают зерновой приманке

Большинство традиционных народных подходов существенно проигрывают современным зерновым ловушкам из-за своей высокой трудоемкости и низкой рентабельности затраченного времени.

Первым распространенным, но слишком изнурительным способом является обустройство гнойных ловушек, которое требует от огородника серьезных физических усилий, поскольку предусматривает выкапывание специальных ям, закладку туда навоза осенью для привлечения насекомых на зимовку, а затем — повторное раскапывание этих хранилищ во время сильных морозов для разбрасывания субземы.

Вторым популярным, однако малоэффективным народным методом считается ручная заливка почек, которая заставляет хозяина тратить множество времени на кропотливый поиск запутанных подземных ходов и приготовление растворов на основе керосина или мыльной воды, что в итоге все равно не гарантирует тотальную очистку участка из-за способности насекомых быстро.

Вместо этого опытные огородники советуют использовать протравленную пшеницу. Этот метод нивелирует недостатки предыдущих вариантов, ведь работает локально, автономно и безотказно, выманивая подземных жителей непосредственно из их тайников с помощью привлекательного аромата без необходимости проведения тяжелых земляных работ.

Как приготовить ловушку для медведки из отравленной пшеницы

Чтобы приманка сработала идеально, зерновую основу нужно правильно подготовить. Если просто взять сырую пшеницу, она прорастет в земле и превратится в обычный сорняк.

Возьмите пол-литровую банку сухой качественной пшеницы и высыпьте ее в удобную емкость объемом около 1,5 литра. Залейте зерно таким же количеством воды (равно одна пол-литровая банка) — этого объема как раз хватит для набухания. Поставьте кастрюлю на огонь и варите пшеницу в течение 35 минут. Главная цель этого процесса — полностью убить зародыш зерна, чтобы оно не смогло взойти в почве. Готовая пшеница должна стать округлой и набухнуть, но не развариться, иначе в земле она быстро зацветет и потеряет привлекательность для насекомого.

Слейте остатки воды и пересыпьте горячее зерно в специальную посуду, предназначенную исключительно для садово-огородной химии. Дайте пшенице полностью остыть. После этого добавьте эффективное инсектицид, ампульное средство против подземных вредителей, не имеющее отпугивающего для насекомых запаха. Вместо стандартной рекомендации в 1 миллилитр, опытные хозяева советуют добавлять 2 миллилитра препарата на указанный объем зерна. Затем тщательно перемешивайте смесь в течение 5–10 минут, чтобы яд равномерно покрыл каждое зерно.

Оставьте обработанную пшеницу на 2–3 часа, чтобы химикат полностью впитался внутрь структуры зерна. После этого приманку можно пересыпать в плотную тару и спрятать в надежное место, куда нет доступа домашние животные и птицы. В таком состоянии смесь может безопасно ждать своего времени.

Непосредственно перед вынесением приманки на грядки добавьте к протравленному зерну две столовые ложки нерафинированного домашнего подсолнечного масла (с выраженным запахом семян) и еще раз хорошо вымешайте. Свежий аромат жареного масла является лучшим природным аттрактантом, который привлекает медведку даже с большого расстояния. Кроме того, тонкая масляная пленка окутывает каждое зернышко, надежно защищая его от быстрой порчи и плесени под землей — такая ловушка может оставаться «на страже» в грунте месяцами.

Правила и сроки внесения приманки в почву

Наибольшую активность медведки проявляют после обильного дождя или искусственного полива. Когда верхний слой земли становится влажным и мягким, насекомые прокладывают свои ходы под самой поверхностью, оставляя характерные извилистые земляные валики.

Вносить готовую пшеницу можно двумя способами:

При подготовке участка. Зерно равномерно закладывается непосредственно под весеннюю перекопку или вспашку. Локально при уходе за растениями. Во время прополки или разрыхления междурядий клубники, картофеля или овощей, яд углубляют в грунт на 2–3 сантиметра с помощью обычной деревянной палочки.

Указанного объема (пол-литровой банки сухой пшеницы после разваривания) вполне хватает для качественной обработки 1–1,5 соток огорода. Углубление приманки обязательно, ведь это полностью исключает риск отравления диких или домашних птиц. Следующий же полив активизирует насекомых, они быстро находят ароматные зерна и массово погибают под землей или вылезают на поверхность в беспомощном состоянии. Данный метод безопасен для растений, экономичен и демонстрирует стопроцентную эффективность на протяжении многих сезонов.

