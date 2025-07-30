Какое самое эффективное средство от муравьев и тли / © Unsplash

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Как только заметили, что на вашем участке появились эти вредители, сразу начинайте действовать. Они ведь могут быстро лишить вас практически всего урожая.

Простой способ избавиться от муравьев

Хотя борьба со муравьями начинается еще в мае, часто она не заканчивается в течение всего теплого сезона. Особенно изобретательны вредители способны выжить в течение всего лета. Даже к такому эффективному средству, как кипяток, они уже привыкли.

А потому предлагаем попробовать что-нибудь новое. Такой раствор помогает бороться с муравьями и тлей. Он наносится на поверхность листьев, где вредители любят сидеть. Что нужно взять?

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К 1 л Кока-Коли добавьте 1 л чистой воды и 1 ст. ложку любого жидкого мыла. Такое средство овощеводы рекомендуют использовать раз в две недели. Если на грядке завелись муравьи, то его можно лить под корень культур. Но тогда ингредиенты немного другие: на 1 л Кока-Коли возьмите 5 л обыкновенной воды и размешайте.

Если под рукой нет Кока-Колы, то подойдет любой сладкий газированный напиток, например Спрайт. Все эти напитки готовятся на основе синтетических материалов и содержат ортофосфорную кислоту, еще используемую для удаления ржавчины.

Не жалейте газировку сладкую воду, ведь такой раствор станет еще и эффективным удобрением для растений на грядке. Он убьет все грибки, которые есть на участке, а вот полезным микроорганизмам вреда не принесет. Дополнительно средство будет подпитывать почву сахаром и фосфатами, необходимыми культурам для роста.

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